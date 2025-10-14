Una cafetería de Sevilla explota con la crítica de un cliente a sus precios: "Ni idea de lo que es un negocio"

El aumento constante que el coste de vida está sufriendo en los últimos años ocupa cada vez un papel más destacado en las quejas de la ciudadanía, que ve cómo los precios no dejan de subir a pesar de que los salarios se mantienen estáticos. Ante esta situación, con cuantiosas las quejas de usuarios sobre el dinero a abonar por la mayoría de servicios, como el que ha dejado un cliente sobre una cafetería de Sevilla cuya respuesta ha despertado las alabanzas y críticas de la sociedad.

Todo ha comenzado cuando el reconocido perfil 'Soy camarero', que visibiliza las situaciones que se encuentran tanto los propios trabajadores y hosteleros como los clientes en diversos negocios de todo el país, ha mostrado el comentario que un usuario ha dejado sobre un reconocido negocio de Sevilla, del que ha asegurado que sus precios son "una estafa".

Churros a 2,75 euros, la queja de un cliente a un local de Sevilla

"He desayunado tres churros por 2,75 euros. No me parece un abuso, sino un atraco", ha señalado el cliente. Además, ha recalcado: "Un poco de harina con agua 500 pesetas, qué fuerte. Tres churros y un café, 4,55 euros. Estafa en toda regla. Por supuesto que ya no voy más".

Ante este comentario, el dueño del establecimiento no ha dudado en responder a sus críticas y asegurar que el usuario no tiene "ni idea de lo que es un negocio". "¿Solo harina y agua? ¿No se utiliza aceite para freírlos? ¿No se utiliza churrero para hacerlo? ¿No se utilizan camareros para servírselo? ¿No se utiliza gas para freírlos? ¿No se utiliza luz para el local? ¿No se utiliza lavavajillas con sus productos para lavar la bandeja y el vaso? ¿No consume un vaso de agua gratis que la empresa paga?", le ha cuestionado el dueño.

Quejas por los "caros" precios de esta cafetería de Sevilla

Tras esto, ha añadido tajante: "En fin, cosas que usted, ni idea de lo que es un negocio. Gracias por decir que no viene más, buenas tardes". Una situación que no ha pasado desapercibida para los usuarios de las redes sociales, que se han dividido entre quienes piensan que los precios "son caros" y desproporcionados, y los que aplauden la respuesta del establecimiento y señalan que "la gente no sabe valorar el trabajo".

"No me parece tan caro, y mucho menos un atraco. Por el café en la mayoría de sitios ya cobran 1,30 euros, y puestos así, es mezclar agua y café, y nadie se queja. Los churros son mas complejos de hacer bien, así que el que se queje que se los coma en su casa o compre prefabricados", ha señalado un usuario. A lo que ha añadido otro: "La gente no sabe valorar el trabajo. No es harina y agua, hay un trabajador que a final de mes tiene que cobrar su sueldo y un empresario que tiene que pagar seguros sociales y una nómina".

Las respuestas a la crítica de esta cafetería de Sevilla

Sobre esta realidad, se ha podido leer también: "La respuesta es genial si los sueldos y las condiciones laborales de los trabajadores son decentes. Si no lo son, si no cumplen con la ley y no están asegurados las horas que trabajan, si no les pagan las horas extras y el sueldo es una basura, entonces la reseña sería correcta".

"Me parece un abuso lo que se cobra por unos pocos churros, el café o el chocolate. Desayunar o merendar en bares es un disparate", ha señalado otro. A lo que ha indicado un ciudadano: "Siempre me hará gracia que los gastos fijos lo pongan como ejemplo para subir el precio cuando, si se reparte por cliente, solo son unos céntimos si acaso". Y ha indicado otro: "Normalizar estos precios por cómo sube la vida y conformarse es el error. Esos precios son caros porque nada vale lo que valía antes".