El crimen del triángulo amoroso de Dos Hermanas llega a la Audiencia de Sevilla cuatro años después: "Es justicia divina"

Rafael fue atacado por su mujer, Tamara, y su amigo Clemente, al que trataba como a "un hermano", en la madrugada del 5 de noviembre de 2021 en Dos Hermanas. Los atacantes mantenían una relación secreta desde hacía un tiempo y hurdieron un plan para acabar con el marido de ella, única oposición a que estuvieran juntos.

Rafael fue hallado en un descampado aquella misma mañana con vida. Sin embargo, tenía "una herida de grandes dimensiones en la cabeza, bastante sangre y el rostro desfigurado por los golpes". Falleció el 11 de noviembre de ese mismo año tras sufrir un traumatismo craneoncefálico severo que le causó lesiones incompatibles con la vida.

El caso llegará a la Audiencia Provincial de Sevilla el próximo mes de noviembre. Un tribunal del Jurado se encargará de enjuiciar lo ocurrido desde el 3 de noviembre y durante las sesiones que se celebrarán en el Palacio de Justicia se cumplirán cuatro años de lo ocurrido. Fuentes cercanas a la familia aseguran que consideran esta coincidencia de fechas como "justicia divina".

Cabe destacar que Tamara ya fue condenada a seis años de prisión por una tentativa de homicidio a su concuñada. Sin embargo, no se le puede aplicar la agravante de reincidencia porque cometió dicho delito en Suiza y el artículo 22.8 del Código Penal español solo tiene encuenta "las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea".

La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la letrada Helena Martínez Carrasco en representación de los padres del finado, solicitan 25 años de prisión para la viuda por un delito de asesinato con un agravante de parentesco. Para el otro presunto autor del ataque, el amigo de la víctima que mantenía una relación secreta con su mujer, solicitan 20 años de prisión también como autor del asesinato.

"Mantenían una relación desde hace meses"

La Fiscalía, según adelantó Diario de Sevilla y pudo confirmar El Correo de Andalucía, expone en su escrito de acusación que Tamara y Clemente mantenían desde hacía meses una "relación sentimental que mantenían oculta". En un momento dado, entendieron que "la existencia de Rafael obstaculizaba su relación amorosa" e idearon "un plan con el único fin de acabar con su vida".

Lo llevaron a término aquel 5 de noviembre de 2021. Cuando Rafael llegó a su casa, su mjer le dijo de salir a tomarse algo y estuvieron desde las nueve y media de la noche hasta la medianoche bebiendo.

En un despiste, la acusada, según el escrito del Ministerio Público, "usó el teléfono que previamente le había quitado a su marido" para llamar a Clemente. Finalmente, ambos saldrían del local y ella le llevaría hasta "una parcela anexa al descampado" donde tenían el coche. La Fiscalía afirma que los acusados perpetraron allí mismo el ataque de "forma sorpresiva e inesperada" para la víctima, aprovechando que "se trataba de un lugar oscuro, apartado y solitario".

La Fiscalía apunta: "Mientras uno lo sujetaba por los brazos y mantenía un forcejeo con él, el otro le propinaba por detrás dos golpes en la cabeza con un objeto contuso y de peso". Rafael intentó defenderse, pero la actuación de los acusados fue "tan contundente" que fue "insuficiente". Además, él "nunca pudo esperar algo así" por parte de su pareja y un amigo que consideraba "su hermano". "Su capacidad de reacción y defensa se encontraba prácticamente anulada".

Un último mensaje

Tamara y Clemente habían dejado sus móviles apagados en sus casas al momento de cometer los hechos, según la Fiscalía. Cuando volvieron a sus domicilios, ella le envió un mensaje a Rafael para evitar "cualquier sospecha" sobre su autoría: "Gordo. Cariño, que te dejo la puerta abierta, solamente encajá, para que no des con la llave por si no atinas o no sabes dónde la tienes. No vayas a venir muy tarde, mi amor, que yo me voy a meter en la cama y la niña está metía en la cama y el R. se ha quedao aquí a dormir, ¿vale? Venga, no vengas tarde, cariño, y ten cuidaíto no te vayas a caer por la escalera, hijo. Venga, un besito, adiós".