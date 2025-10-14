"Las relaciones sirven para sentir placer" y "Cada persona es dueña de su cuerpo": así son los cuadernillos retirados por el Ayuntamiento de Sevilla

"Las relaciones sirven para comunicarnos de manera afectiva y sentir placer". "Cada persona es dueña de su cuerpo: nadie puede tocarlo sin su consentimiento". "La regla o menstruación es la expulsión de una pequeña cantidad de sangre por la vagina". Estas son algunas de las frases que incluye uno de los tres cuadernillos sobre educación sexual retirados por el Ayuntamiento de Sevilla. Unos programas dirigidos y adaptados a cada ciclo de Primaria que han sido eliminados tras "un pacto entre Vox y el Gobierno de José Luis Sanz", según fuentes del partido de Abascal.

Estos cuadernillos se enmarcan en la oferta educativa que envía cada inicio de curso la Delegación de Promoción de la Salud a los colegios de Sevilla. En el 2024/2025, la lista disponible para Primaria tenía varios programas: alimentación y desayuno saludables, higiene y bienestar, seguridad y prevención de accidentes y educación afectivo-sexual. Sin embargo, este último tema ha desaparecido del catálogo para este 2025/2026.

Dentro del ámbito de la educación sexual, desde el Consistorio se le daba la oportunidad a las escuelas de utilizar esta herramienta para el alumnado de segundo, cuarto y sexto de Primaria. Y no era un único contenido para todos estos cursos: los centros que escogían este material recibían tres cuadernillos distintos, cada uno adaptado a la edad del alumnado. Así, los niños de entre siete y ocho años no recibían la misma información que los de 11 y 12.

Recortables y cuentos para los más pequeños

Las fichas para los estudiantes de segundo de Primaria se basan sobre todo en actividades infantiles. En concreto, este cuadernillo incluye recortables con dibujos del cuerpo humano -tanto masculino como femenino- y una sopa de letras con palabras como "pene", "vulva", "oreja" o "pie". También hay un apartado con un cuestionario que plantea preguntas como "Los niños y las niñas, ¿a qué pueden jugar juntos?".

Recortable del cuadernillo de educación afectivo-sexual para niños de segundo de Primaria. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Asimismo, hay un espacio dedicado a un cuento titulado El nacimiento de Sara. "Sara y Andrés se quieren mucho y les gusta hacer muchas cosas juntos. Aquí están muy contentos paseando por el campo", se detalla en el relato. "Un día Sara y Andrés decidieron tener un niño o una niña. Estaban muy juntitos y Andrés puso su pene en la vagina de Sara. Sentían unas cosquillitas muy agradables y del pene de Andrés salió una 'celulita' que se unió a otra de Sara dentro de su vientre".

"Poco a poco, la "celulita" fue creciendo y también poco a poco, la barriga de Sara. Estaba embarazada. En una casita calentita que tenía en su vientre se estaba formando una niña", narra el cuento. "Cuando el bebé creció lo suficiente y ya tenía un cuerpecito con ojos, nariz, boca..., y hasta un poco de pelo, Sara sintió unos dolores fuertes en su barriga y Andrés la llevó a la clínica en el coche. Allí, su vulva se fue estirando como un chicle y una doctora le ayudó para que el bebé pudiera salir".

Un cuestionario para los de cuarto

Para los alumnos de cuarto de Primaria, el cuadernillo incluye también dibujos de un hombre y una mujer duchándose. Debajo de estas ilustraciones, hay que rellenar huecos con las diferencias que se aprecian entre las imágenes. Este apartado acaba con dos frases: "Todas las personas son distintas. Y para todas las personas, nuestro cuerpo es lo mejor que tenemos".

Ilustración del cuadernillo de educación afectivo-sexual para el alumnado de cuarto de Primaria. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Como en el de segundo, este programa tiene un cuento, aunque algo más avanzado. "Cristina y Pedro se quieren mucho y les gusta compartir su tiempo. Un día tomaron una decisión muy importante, una de las cosas más importantes que una persona puede pensar en hacer en su vida: tener juntos un bebé", se puede leer en este relato para niños de nueve y 10 años. "Como se querían tanto, se dieron muchos besos y se pusieron muy juntitos. Pedro puso su pene dentro de la vagina de Cristina. Estaban muy a gusto así".

Explicaciones sobre sexualidad para los mayores

En el de sexto curso hay explicaciones sobre la sexualidad del tipo: "Las relaciones sexuales deben estar basadas en el respeto, la igualdad y la responsabilidad. Cada persona es dueña de su cuerpo: nadie puede tocarlo sin su consentimiento". "Las relaciones sirven para comunicarnos de manera afectiva y sentir placer, y también para tener hijos cuando dos personas se quieren y lo desean", recoge el cuadernillo para alumnos de 11 y 12 años.

Respecto a la masturbación, subraya que "forma parte de tu intimidad, nos ayuda a conocer nuestro cuerpo y nos proporciona placer". Y en la misma página también apunta que "la sexualidad puede expresarse con otras personas o con tu propio cuerpo (autoestimulación o masturbación)". Asimismo, también aparecen dibujos con las partes de los aparatos genitales masculinos y femeninos y descripciones de otros asuntos como la menstruación, por ejemplo.