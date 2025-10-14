Sucesos
Detienen en Sevilla a un ladrón acusado de amenazar a un dependiente con un machete "de grandes dimensiones"
El presunto autor había cometido varios robos en esa misma zona
La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un varón por varios robos con violencia, uno de ellos con intimidación a un trabajador de un establecimiento con un machete "de grandes dimensiones". De esta manera ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial que ha decretado su ingreso en prisión.
Según ha informado la Policía en una nota de prensa, el autor de los hechos forzó la puerta de un vehículo estacionado en la vía pública para sustraer diversos objetos. Posteriormente, el detenido accedió a un establecimiento abierto al público y, tras distraer al trabajador, se colocó una máscara y exhibió un machete de "grandes dimensiones" con el que intimidó al empleado, según ha añadido el comunicado.
Policía Nacional inició un dispositivo de búsqueda y detención, localizándolo horas después. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Sevilla, donde se ha decretado su ingreso en prisión.
- Robert Ámsterdam, el abogado americano que amenaza a Hacienda: 'No soy un héroe, pero me indigna la injusticia
- Peatonalizaciones, pabellones y zonas verdes: 100 millones de fondos europeos transformarán la provincia de Sevilla
- El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027
- La doble tendencia de la vivienda en Sevilla: las zonas 'prime' tocan techo y escala el precio en barrios populares
- Así serán los nuevos cines 'premium' de Los Arcos
- Qué queda de la emblemática calle Feria con la llegada del turismo: 'Ha cambiado mucho pero mantiene su esencia
- Muere una mujer tras ahogarse en un bar de Los Palacios
- La Junta abre la puerta a ampliar la línea 3 de metro hasta Dos Hermanas con paradas en Megapark y La Isla