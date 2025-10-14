Detienen en Sevilla a un ladrón acusado de amenazar a un dependiente con un machete "de grandes dimensiones"

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un varón por varios robos con violencia, uno de ellos con intimidación a un trabajador de un establecimiento con un machete "de grandes dimensiones". De esta manera ha sido puesto a disposición de la Autoridad Judicial que ha decretado su ingreso en prisión.

Según ha informado la Policía en una nota de prensa, el autor de los hechos forzó la puerta de un vehículo estacionado en la vía pública para sustraer diversos objetos. Posteriormente, el detenido accedió a un establecimiento abierto al público y, tras distraer al trabajador, se colocó una máscara y exhibió un machete de "grandes dimensiones" con el que intimidó al empleado, según ha añadido el comunicado.

Policía Nacional inició un dispositivo de búsqueda y detención, localizándolo horas después. El detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Sevilla, donde se ha decretado su ingreso en prisión.