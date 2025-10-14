La Diputación aprueba un plan de choque para reparar 200 kilómetros de carreteras de Sevilla en tres años

Plan de choque para reparar más de 200 kilómetros de carreteras de la provincia de Sevilla durante los próximos tres años. La Diputación invertirá 40 millones de euros en ejecutar más de 70 actuaciones entre 2025 y 2027 con un programa que se ejecutará en tres fases para mejorar la seguridad y reparar firmes, drenajes y señalización de la red provincial.

La institución provincial tiene competencias sobre 1.454 kilómetros de carreteras repartidas por toda la provincia por lo que este plan va a permitir la reparación de un 15% de la red en los próximos tres años. "Queremos que en un tiempo prudencial tengamos una red de carreteras actualizada, moderna y que responda a las necesidades y exigencias de la gente. Ese es el reto que nos hemos planteado con este plan”, explicó el presidente de la Diputación, Javier Fernández.

Este programa de inversión en mejora de las carreteras se encuentra dentro de las actuaciones prioritarias diseñadas por la Diputación Provincial dentro del proyecto de presupuesto para 2026 entregado a los grupos políticos y que se aprobará en el Pleno de la institución provincial el próximo mes de noviembre.

El presidente de Diputación en la presentación del plan de inversión / el correo

Plan en tres fases

La primera fase de este plan se encuentra ya en marcha. Incluye 23 actuaciones licitadas durante 2024, otras diez que se han introducido a lo largo del año debido a los efectos que han tenido las borrascas sobre las carreteras y dos que se han licitado en las últimas semanas y que podrán estar en marcha antes de que acabe el año. En total, 35 proyectos.

Dentro de esta primera fase destacan especialmente la reparación de la carretera SE-9100 en Guadalcanal con una inversión de 478.000 euros; la SE-4107 a su paso por Carmona con 429.000 euros o la SE-3206 entre Coria del Río y Dos Hermanas donde se gastarán 387.000 euros en reparar 3,5 kilómetros. Las intervenciones por daños causados por el temporal se ejecutarán en la SE-5206 en El Coronil; la SE7201 en Marchena; la VSE-538 en Anzalcóllar o la SE-3410 entre Gerena y Salteras con una inversión de 1,2 millones. Se intervendrá también la SE-9108 en Herrera con 650.000 euros y en la SE-7104 entre Las Navas de la Concepción y La Puebla de los Infantes.

La segunda fase se ejecutará en 2026 con 22 actuaciones divididas en dos grupos de inversiones que suman 13 millones de euros. Destacan dentro de esta programación la reparación de 1,5 kilómetros en la carretera SE-9105 en Écija por un importe de 1,5 millones de euros; la VSE-226 en Fuentes de Andalucía por un importe de 1,2 millones de euros o la actuación en la SE-9225 entre Algámitas y Pruna con una inversión de un millón de euros.

Por último, la fase 3 se ejecutará en el año 2027 con 16 actuaciones en 19 carreteras por un importe de 9,4 millones de euros, una cifra que se podrá incrementar en función de las necesidades a lo largo de los próximos meses. Se incluyen dentro de esta programación actuaciones en la SE-5207, SE-5209 y SE-6201 a su paso por Las CAbezas de San Juan o en la SE-4108 a su paso por Arahal donde se invertirán 900.000 euros.