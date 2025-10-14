Isabel Pantoja e Il Divo ofrecerán un concierto histórico en la Plaza de España de Sevilla

La Plaza de España de Sevilla será escenario de un acontecimiento musical sin precedentes: el estreno mundial del concierto que reunirá a Isabel Pantoja y al grupo vocal internacional Il Divo, acompañados por una gran orquesta sinfónica, dentro del marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest.

El espectáculo, que tendrá repercusión internacional, supondrá la única actuación conjunta de la legendaria artista española y el reconocido cuarteto, en un encuentro que fusionará la copla y el flamenco con el estilo classical crossover de Il Divo. “Este concierto es un sueño compartido: unir nuestras voces para celebrar la música y llevar el espíritu de Sevilla al mundo entero”, afirmaron Isabel Pantoja e Il Divo en el anuncio oficial.

Una noche única de fusión musical

Tras las confirmaciones de Aitana o Pablo Alborán, el público disfrutará de un programa exclusivo, con interpretaciones en solitario de cada artista y duetos creados especialmente para la ocasión. El repertorio incluirá los grandes éxitos de Pantoja, junto a las piezas más emblemáticas del repertorio internacional de Il Divo, en un formato que promete ser uno de los eventos más destacados del año en el calendario cultural andaluz.

Dos trayectorias de leyenda

Con más de cinco décadas de carrera, Isabel Pantoja es un símbolo de la música española, embajadora de la copla y el flamenco, con una trayectoria marcada por éxitos como Marinero de luces, Hoy quiero confesarme o Se me enamora el alma. Su voz y su magnetismo escénico la han convertido en una de las intérpretes más queridas y reconocidas dentro y fuera de España.

Por su parte, Il Divo, formado por Urs Bühler, Sébastien Izambard, David Miller y Steven LaBrie, ha redefinido el género del classical crossover desde su debut en 2004. Con más de 30 millones de discos vendidos y 50 números uno, el grupo ha conquistado escenarios de todo el mundo, desde los Juegos Olímpicos hasta el Jubileo de Diamante de la Reina Isabel II.

Este encuentro histórico entre dos mundos musicales refuerza la posición de Sevilla como capital cultural de proyección internacional, consolidando al Icónica Santalucía Sevilla Fest como uno de los eventos más prestigiosos del panorama europeo.