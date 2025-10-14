Nuevos itinerarios, videovigilancia, restauraciones y un plan director: Itálica fija su hoja de ruta para ser patrimonio mundial

El conjunto arqueológico de Itálica, en el término municipal de Santiponce, afronta un momento clave para su futuro. Este mes de octubre la Junta de Andalucía ha registrado la candidatura Itálica Ceremonial para que sea reconocida por la Unesco como Patrimonio Mundial; se va a iniciar la tramitación del plan director y se han iniciado una batería de inversiones en materia de restauración, seguridad o adecuación para los visitantes que se van a ejecutar durante los próximos años.

La nueva candidatura de Itálica como patrimonio mundial se formalizó el pasado 1 de octubre y se encuentra ya por tanto en manos de la Unesco para su revisión. Con las consideraciones y valoraciones que se incorporen, la Junta de Andalucía elaborará el documento definitivo que se presentará al Ministerio de Cultura para que éste lo remita al organismo de Naciones Unidas antes del 1 de febrero de 2026.

"Vamos avanzando bien y según lo previsto", destacó la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, durante una comparecencia parlamentaria en la que destacó la nueva orientación que se ha dado al proyecto durante los últimos años: "Bajo la denominación de ‘Itálica ceremonial’ logramos el pasado mes de mayo que fuera aprobada por unanimidad en el seno del Consejo del Patrimonio Histórico Español para que fuera la propuesta de España para inscribirse en la Lista de Patrimonio Mundial”, detalló.

Nuevo plan director

Para reforzar esta candidatura, la Consejería de Cultura tiene decidido dar un giro al modelo de gestión del conjunto arqueológico de Itálica. Para ello, esta misma semana presentará a la Comisión Provincial de Patrimonio la propuesta de plan director, "un nuevo marco estratégico para la gestión, la protección, la conservación y la divulgación de Itálica en los próximos diez años, de 2025 a 2035". Este plan incluirá medidas como la modificación de la personalidad jurídica del conjunto o la ampliación de la Relación de Puestos de Trabajo.

"Se establecerán las bases programáticas del conjunto arqueológico, tanto a nivel organizativo institucional como en lo que atañe a la conservación patrimonial, su difusión social y su incardinación en el territorio”, apuntó la consejera de Cultura, quien destacó que se trata de una medida que lleva años pendiente de ejecución.

Plan de inversiones

Este documento estratégico reunirá todas las inversiones que están en marcha o planificadas para Itálica por parte de la Consejería de Cultura, que están destinadas a ejecutar nuevas restauraciones y trabajos de conservación, medidas para incrementar la seguridad o iniciativas que permitirán habilitar nuevos itinerarios y zonas de descanso para los visitantes.

En primer lugar, la Junta de Andalucía tiene previsto el acondicionamiento de las zonas forestales en torno al anfiteatro para adecuar los itinerarios de la visita habilitando zonas de descanso, fuentes de agua y carteles explicativos. Una actuación de carácter paisajístico que cuenta con un presupuesto de 460.000 euros a través de fondos europeos.

Junto a esto, se trabaja en la recuperación paisajística de las áreas de arbolado afectadas por el incendio del pasado verano con una empresa especializada que está evaluando los ejemplares de olivos y pinos que se encuentran más afectados.

En segundo lugar, en materia de restauración, está programada la intervención integral sobre los mosaicos de la Casa de Neptuno para detener sus patologías, garantizar la conservación y recuperar las visitas al templo de culto imperial, el Traianeum.

Del mismo modo, se ha proyectado un plan de actuación para la adecuación de uso público del entorno de la Laguna y el Anfiteatro Romano con una inversión de 500.000 euros que debe poner fin a los problemas de filtraciones.

Para mejorar la seguridad, la Consejería de Cultura trabaja en la instalación de cámaras de videovigilancia en la zona sur del recinto principal, así como en la contratación de un servicio específico de mantenimiento de las masas vegetales para evitar incidencias como el fuego declarado el pasado verano.

Críticas de la oposición

El grupo parlamentario socialista ha lamentado la "lentitud y falta de ambición" del Gobierno de Juanma Moreno en materia de patrimonio y lo han acusado de "vender humo" frente a lo que necesita el conjunto arqueológico de Itálica que son "recursos y un plan integral de protección".

Por su parte en Vox han puesto el acento en el incendio del pasado mes de agosto que puso en evidencia la "fragilidad del entorno". "Nos tememos que con el Gobierno del PP no se van a mantener ni las ruinas".