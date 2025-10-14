Urbanismo
La Cuesta del Rosario luce renovada con plataforma única y tráfico: "Tenemos más espacio para los peatones"
Tras tres meses de obras y una remodelación de 155.000 euros, este martes los vehículos ya pueden volver a circular y el acerado presenta mayor amplitud y adoquín de Gerena
Los coches ya vuelven a circular por la Cuesta del Rosario y los peatones pasean por su nuevo acerado. Desde este martes ya no queda rastro de vallas, maquinaria ni obreros. La renovación integral de esta calle ha contado con una inversión de 155.000 euros y ha durado tres meses. En el mes de julio comenzaron unos trabajos que han convertido esta vía en plataforma única, con adoquín de Gerena, tras un proceso de repavimentación y mejora de infraestructuras. Entre los negocios hay un sentir general de satisfacción con el resultado, con alguna que otra cuestión por mejorar, después de un periodo de suciedad, polvo y ruido.
Esta actuación ha afectado al tramo comprendido entre la calle Francos y la calle Ángel María Camacho, en el que se ha repuesto el acerado en el lado de los números pares, con losas de granito de 35x35 centímetros, para mejorar tanto la accesibilidad como la estética de esta vía del Casco Histórico. Además, para transformar la vía en plataforma única, se ha demolido el pavimento actual y se ha recuperado el adoquín de Gerena, eliminando el actual tramo de aglomerado asfáltico.
Desde la Sastrería Cabello cuentan a este periódico que desde hace una semana veían la obra acabada pero no reabría la calle al tráfico ni quitaban las vallas. "En nuestra acera tenemos más espacio, hemos salido ganando", apuntan, aunque no notan mucho cambio y no entienden "que haya cuatro tipos de pavimentos diferentes". "Tampoco parece que la hayan baldeado", añaden.
"La obra ha quedado bien", valoran desde la papelería Copyur. "Ha quedado mejor que como estaba antes. Se ha ampliado la acera", coincide un camarero del bar La Gitana Loca, aunque critica que "al ser plataforma única los coches suben en la acera y no la respetan". "En la parte de la sastrería apenas había espacio, la acera era muy estrecha y casi no se podía pasar", cuenta también un trabajador que lleva más de 50 años limpiando los escaparates de los comercios de la calle. "Yo me ponía a limpiar y tenía que pegarme muchísimo para que pasara la gente. Ahora que han ampliado el acerado ha quedado muchísimo mejor", recuerda.
Los pasos de peatones se han ejecutado con piedra caliza blanca de 10x10x10 centímetros, al igual que los instalados en la calle Zaragoza, contribuyendo así a una mayor integración estética con el entorno patrimonial. En paralelo, Emasesa ha rehabilitado el colector de saneamiento mediante una manga estructural de fibras y resina epoxi y ha acondicionado todas las acometidas de saneamiento que dan servicio a las viviendas del tramo afectado.
Un duro proceso de obras: "Cerramos en agosto"
La Cuesta del Rosario ha estado tres meses en obras, con el tráfico cortado. Para los vehículos, ahora el único cambio es que el acceso de vehículos a la Plaza de San Francisco desde Plaza Nueva por la calle Granada queda suprimido, retomando así su carácter peatonal.
Los que más han sufrido las consecuencias han sido los negocios de la zona. "Lo hemos pasado fatal. En agosto tuvimos que cerrar por las obras y en septiembre faltó material por llegar. Ha sido un horrible. Pero bueno, aunque algún cliente se habrá quedado por el camino, cuando hemos estado abiertos tampoco ha sido tanto", señala un empleado de Copyur. "Las obras siempre afectan, siempre en una zona así los clientes prefieren ir por otro lado. Tampoco ha sido demasiado, sobre todo hemos tenido mucha suciedad", cuentan desde la Sastrería Cabello. "Ha sido dura, con mucha suciedad, de hecho aún queda polvo", aseguran también desde La Gitana Loca, habiendo notado también una bajada de clientes.
Quien mejor puede corroborar lo que ha supuesto es Juan, que se ha encargado de limpiar los cristales de los comercios: "La obra ha sido una barbaridad de polvo y suciedad. Esto parecía Londres, pero con polvo en vez de niebla. Luego queda bien, pero durante es mucho sufrimiento". "Estaban todos los escaparates llenos enteros de suciedad, he tenido muchísimo trabajo. Mucho polvo, mucho ruido. Los comercios evidentemente se quejaban", recuerda.
Desde este martes la Cuesta del Rosario ya luce renovada y la actividad ha regresado a la normalidad. No hay ruido, no hay polvo, no hay vallas, y vuelven a circular coches, bicicletas y peatones como antes.
