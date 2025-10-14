Los primeros trenes del nuevo tranvía de Alcalá de Guadaíra llegarán en el primer semestre de 2026

Los primeros trenes del tranvía de Alcalá de Guadaíra podrán circular en el primer semestre de 2026. En una primera fase será para la realización de las pruebas y los trabajos previos y, posteriormente, se pondrá en servicio con viajeros. Así lo ha confirmado la consejera de Fomento, Rocío Díaz, durante una visita a las obras que se retomaron en noviembre de 2024 y que avanzan según los ritmos previstos por la Consejería.

En estos momentos la estructura del edificio principal de talleres y cocheras del tranvía de Alcalá se encuentra prácticamente terminada y se ultiman ya los trabajos de albañilería y cerramientos de las estaciones de El Canal, Parque Tecnológico 1 y 2, La Red o Venta la Liebre. De igual manera, se han terminado las estructuras de marquesinas en las paradas situadas en el casco urbano del municipio, al igual que se están ejecutando las subestaciones que suministrarán energía al tranvía. En paralelo, se realizan trabajos menos visibles como los de sistemas ferroviarios y electrificación.

El objetivo es que antes de fin de año comenzará el montaje de las vías en talleres, paso previo a la llegada de los trenes en el primer semestre de 2026. Los seis trenes del modelo Urbos-100, que se encuentran en la fase final de fabricación en la factoría de CAF, contarán con más de 200 plazas cada uno, con cinco módulos y dos cabinas de conducción.

“No sólo recuperamos el dinero de Europa, sino que reparamos los daños por expolio, robos y actos vandálicos y hemos puesto en marcha contratos por 178 millones de euros para terminar toda la obra pendiente para la esperada puesta en servicio del tranvía”, explicó la consejera de Fomento durante la visita a las obras que se retomaron en noviembre de 2024 y que finalizará el próximo año.

La consejera visita las obras del tranvía de Alcalá / el correo

El nuevo recorrido

El nuevo tranvía contará con más de 12 kilómetros entre Montecarmelo, Alcalá de Guadaíra, y la Universidad Pablo de Olavide que va a enlazar con la Línea 1 de Metro de Sevilla. La demanda inicial será de algo más de dos millones de pasajeros al año.

La puesta en funcionamiento del tranvía supondrá que más de 2.500 personas dejen de usar el coche solo el primer año de funcionamiento y 2.100 toneladas de CO2 menos en emisiones. Así, beneficiará tanto a los vecinos de Alcalá de Guadaíra como a los trabajadores de las empresas de los polígonos y los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide.

Hasta 2019 se habían invertido en esta infraestructura 113 millones de euros, pero las obras quedaron incompletas y paralizadas. Posteriormente, fueron objeto de vandalismo. De hecho, "se habían perdido incluso los fondos europeos para poder finalizar las obras y poner en servicio el tranvía", según advierte la Junta de Andalucía.

La inversión desde 2024 incluyó así 4,3 millones de euros en la reparación de los daños por expolios, robos y vandalismo sufridos durante los años de abandono de la infraestructura antes de sacar a concurso todos los contratos pendientes que ahora se encuentran en marcha.

En la visita a las obras estuvieron presentes además de la consejera, la alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez; el viceconsejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet; el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; el director general de Infraestructuras, Eduardo Gutiérrez, y el delegado territorial de Fomento, Francisco de Paula Juárez