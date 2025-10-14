PSOE y Podemos, sobre la retirada de cuadernillos de educación sexual: "Es asumir las políticas de la extrema derecha"

El Ayuntamiento de Sevilla ha quitado el cuadernillo de educación sexual del catálogo disponible para los colegios para este curso 2025/2026, tal como ha adelantado El Correo de Andalucía. Esta eliminación en la oferta para alumnos de Primaria llega después de "un acuerdo entre el Gobierno de José Luis Sanz y Vox", según señalan fuentes del partido de Abascal. Una retirada que han criticado desde Podemos y PSOE, que acusan al alcalde de "asumir las políticas de la extrema derecha".

"El PP de Sanz ha decidido borrar la educación sexual de las aulas para contentar a Vox, justo cuando los datos nos dicen que los niños y niñas acceden cada vez antes a la pornografía y reproducen comportamientos violentos o sin consentimiento", ha apuntado Susana Hornillo, líder de Podemos en Sevilla. "Esto no es neutralidad ni prudencia: es complicidad con quienes quieren que la ignorancia siga siendo una forma de control", ha insistido Hornillo.

En la misma línea se ha expresado la formación municipal del PSOE, que ha señalado que "esto ocurre porque el Gobierno de José Luis Sanz tiene un acuerdo con la extrema derecha, en el cual no se puede dar educación afectivo-sexual en los colegios", ha reprochado la concejala socialista Encarnación Aguilar. "Esta decisión causa un grave perjuicio a los niños precisamente en un momento en que la Fiscalía de Menores alerta sobre el aumento de las agresiones sexuales entre menores, que aprenden sobre sexualidad a través de la pornografía y las redes sociales".

Por su parte, desde el área de Promoción de la Salud, encargada de confeccionar y facilitar estos libretos a los centros, defienden que "se está actualizando el cuadernillo de formación afectivo-sexual para Infantil y Primaria". "Para ello se está conformando un grupo de profesionales de diferentes ámbitos científicos y de la educación (Universidad, etctéra), además de los profesionales de la propia Delegación", justifican desde el departamento dirigido por Silvia Pozo.

"Para Vox es una buena noticia"

Para Vox, sin embargo, la retirada de estos programas educativos "es una buena noticia", según ha reconocido la portavoz de la formación en Sevilla, Cristina Peláez. "Eran materiales elaborados por el Gobierno socialista y bajo la mirada ideológica de la izquierda sobre lo que es y significa la sexualidad. Tenemos claro que la infancia debe protegerse, no adoctrinarse", ha afirmado Peláez, que ha asegurado que "esos cuadernillos sexualizaban a los niños a edades muy tempranas".

Según señalaron fuentes de Vox a este medio, la retirada se selló en "una reunión mantenida hace un par de meses" con el Gobierno de José Luis Sanz. En este encuentro, el grupo liderado por Cristina Peláez propuso al equipo de Sanz eliminar del catálogo de Primaria el cuadernillo de educación afectivo-sexual, "que viene de la etapa socialista en la alcaldía". Así, según las fuentes consultadas de este partido, los populares "accedieron a la retirada de este programa educativo".