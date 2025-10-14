Vueling conecta Sevilla con los principales mercados navideños de Europa desde 21€ por vuelo

La aerolínea Vueling ha anunciado la conexión aérea desde Sevilla y Málaga con algunos de los mercados navideños más emblemáticos de Europa: Zúrich, Bruselas, Ámsterdam, París, Londres y Barcelona, y todo desde 21 euros por trayecto.

Zurich. / El Correo

Endulza tu espera con tabletas de chocolate artesanal en Zúrich

Los mercadillos de Zúrich desprenden el aroma del chocolate recién hecho e invitan a descubrir tabletas artesanales adornadas con frutos secos, especias y delicados motivos navideños. Una experiencia ideal para endulzar la escapada y llevarte un pedacito de Suiza en la maleta.

Durante estas fechas, la ciudad alpina se transforma por completo, con luces y decoraciones que iluminan sus calles y plazas, creando un ambiente mágico y festivo. Entre los mercadillos que no puedes perderte se encuentran el Christkindlimärt, Rapperswil, Werdmühleplatz y Heiliger Bimbam, cada uno con su propio encanto y propuestas únicas para disfrutar de la Navidad.

■ Conexiones aéreas: Vueling conecta Málaga con Zúrich con 2 frecuencias semanales.

Bruselas. / El Correo

Disfruta de un gofre caliente bajo el brillo de la Grand Place en Bruselas

El Winter Wonders de Bruselas es mucho más que un mercado, es un rincón mágico que reúne más de 250 casetas de madera en plazas como la Grand Place, la Rue de la Bourse o Place Sainte-Catherine. Luces, villancicos, belenes y un gran árbol iluminado convierten la ciudad en un paseo encantador y festivo.

Compartir un gofre belga recién hecho, bañado en chocolate fundido, mientras se disfruta del espectáculo de luces en la Grand Place, es uno de esos momentos inolvidables que reúne a familia y amigos en un abrazo cálido y dulce.

■ Conexiones aéreas: Desde Málaga, Vueling ofrece 3 frecuencias semanales hacia Bruselas en noviembre, y hasta 5 en diciembre.

Amsterdam. / El Correo

Descubre una casita de cerámica entre los canales de Ámsterdam

En invierno, Ámsterdam se transforma en un paisaje encantado, donde los canales se iluminan con miles de destellos durante el Amsterdam Light Festival. Las plazas más emblemáticas, como Dam Square o Museumplein, acogen mercados navideños repletos de puestos de artesanía, dulces y patinaje sobre hielo. No faltan los clásicos neerlandeses como los poffertjes —pequeños pancakes esponjosos— o el oliebollen, un dulce típico de estas fechas.

Pasear y descubrir la casita de cerámica azul y blanca inspirada en las tradicionales fachadas holandesas, es llevarse un pedacito de Ámsterdam en el bolsillo: delicado, atemporal y profundamente local.

■ Conexiones aéreas: En noviembre, Vueling ofrece 9 frecuencias semanales con origen Málaga hacia Ámsterdam, y hasta 11 frecuencias en diciembre. Disponibles a partir de 25€ por trayecto, la aerolínea facilita la escapada perfecta para quienes buscan una Navidad diferente.

París. / El Correo

Vive el encanto del bûche de Noël bajo la Torre Eiffel de París

En Navidad, París se viste de luz y elegancia. Desde los Campos Elíseos hasta el bohemio Montmartre, cada rincón brilla con miles de destellos que realzan aún más su encanto invernal. Los escaparates de grandes almacenes como Galeries Lafayette o Printemps se convierten en auténticos cuentos animados, con decoraciones temáticas y figuras animadas que fascinan a grandes y pequeños.

Los mercados navideños llenan plazas emblemáticas como La Défense o el Trocadéro, donde la silueta de la Torre Eiffel se alza sobre las casetas de madera adornadas con artesanía, vino caliente y delicias francesas. Entre ellas, destaca el clásico bûche de Noël, un postre en forma de tronco elaborado con bizcocho y crema que endulza cada mesa parisina durante las fiestas.

Y cuando cae la noche, no hay mejor plan que pasear junto al Sena y saborear ese inconfundible aroma a chocolate y vainilla que flota en el aire. Porque en París, la Navidad no solo se celebra... se saborea.

■ Conexiones aéreas: Desde Sevilla, Vueling ofrece 9 frecuencias semanales hacia París y 8 en diciembre desde 25€ por trayecto. Desde Málaga, cuenta con 16 frecuencias semanales en ambos meses.

Londres en Navidad. / El Correo

Rompe un Christmas Cracker en medio de la magia festiva de Londres

La Navidad en Londres es pura emoción y elegancia. Desde principios de noviembre, las calles se visten de gala con impresionantes iluminaciones, especialmente en Oxford Street, Regent Street o Covent Garden, donde los árboles gigantes y las guirnaldas crean un ambiente digno de película. Además, no puedes dejar de visitar el famoso Winter Wonderland en Hyde Park, un parque temático navideño lleno de luces, puestos de comida, atracciones y espectáculos que hacen que la experiencia festiva sea aún más mágica.

Sentarse en una mesa decorada con coronas, velas y platos humeantes, y abrir un Christmas Cracker con un “pop” alegre entre risas, es abrazar una de las costumbres más queridas del Reino Unido. ■ Conexiones aéreas: Los viajeros de Vueling que partan desde Sevilla cuentan con 7 frecuencias semanales en noviembre y hasta 11 en diciembre desde 21€ por trayecto. Para quienes inicien su viaje en Málaga, la aerolínea cuenta con 8 frecuencias en noviembre, y hasta 19 en diciembre.

Barcelona. / El Correo

Vive la magia del Caga Tió en Barcelona

La capital catalana celebra la Navidad con su propio carácter. El mercado de Santa Llúcia, frente a la Catedral de la ciudad, es uno de los más antiguos de Europa y ofrece figuras para el belén, decoración artesanal y el emblemático Caga Tió. Además, la Fira de la Sagrada Família combina tradición y gastronomía en un entorno único. Esta ciudad es la mejor opción para quienes quieren vivir una Navidad mediterránea, cercana y llena de luz.

■ Conexiones aéreas: Con Vueling, ir a Barcelona desde Sevilla es muy fácil: tanto en noviembre como en diciembre, la aerolínea cuenta con 7 vuelos diarios. En cuanto a Málaga, Vueling ofrece entre 4 y 7 vuelos diarios en noviembre y diciembre de este año.