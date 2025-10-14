Yeguada Torreluna pone a la venta toda su ganadería y anuncia su retirada de los concursos

La Yeguada Torreluna, referente internacional y emblemática ganadería de caballos Pura Raza Española (PRE), ha anunciado una noticia sorprendente en las últimas horas: venderá toda su ganadería y retirará a sus animales de los concursos morfológicos.

Una decisión que se ha hecho pública en la noche de este pasado lunes: "Todos los ejemplares, incluidos los clasificados para SICAB, estarán disponibles para quienes sueñen con tener un caballo de nuestra casa." En dicha nota, difundida a través de sus redes sociales, la ganadería agradece las numerosas muestras de apoyo recibidas y transmite un mensaje de tranquilidad a sus seguidores: “Nuestra familia está bien, todos estamos bien”.

¿Cuál ha sido el motivo de la venta?

Torreluna explica que su salida de la competición "no obedece a motivos personales ni familiares, sino a una disconformidad con la forma en que actualmente se juzga a los animales en los concursos morfológicos". Además, detallan que “por coherencia con nuestros valores y respeto hacia el caballo, hemos decidido dar un paso al lado en la competición”.

Origen y evolución de un referente del Pura Raza Española

Fundada en 2005, la Yeguada Torreluna nació de la pasión de sus propietarios por el caballo y del propósito de criar ejemplares Pura Raza Española (PRE) que combinaran belleza, nobleza y funcionalidad. Su nombre, “Torreluna”, procede de una antigua torre situada en la finca familiar, cuya silueta bajo la luna inspiró la identidad de la ganadería.

En menos de dos décadas, Torreluna ha pasado de ser un proyecto familiar a convertirse en una yeguada de referencia mundial con un amplio palmarés internacional: numerosos campeonatos de España y el título de Mejor Ganadería Criadora del Mundo en SICAB 2020, la Mejor Ganadería del Mundo 2023, la Mejor Ganadería Criadora del Mundo 2022, la Mejor Ganadería Expositora del Mundo 2021.

Estos reconocimientos consolidaron a Torreluna como una de las casas más laureadas y admiradas del circuito internacional, símbolo de la excelencia genética y morfológica del caballo español que llamó la atención de numerosos famosos, incluso a estrellas de Hollywood como Richard Gere.

Richard Gere en Yeguada Torreluna / Yeguada Torreluna

Con más de 240 hectáreas en Carmona (Sevilla), la decisión de Torreluna supone un punto de inflexión en el panorama del Pura Raza Española, donde la yeguada sevillana ha sido protagonista indiscutible durante los últimos años. “Seguimos con la misma pasión y compromiso de siempre, fieles a lo que nos ha guiado desde el principio: la nobleza, la verdad y el amor por el PRE.”, concluye el comunicado.

Cómo conseguir un caballo de la Yeguada Torreblanca

Tras anunciar la venta total de su ganadería, han sido numerosas las llamadas y los contactos para adquirir un equino de la Yeguada Torreluna. Por ello, la ganadería ha abierto un proceso oficial de venta para atender la alta demanda de solicitudes recibidas. "Hemos creado este formulario para atenderte de forma personalizada y ordenada. Todas las visitas son previa cita y por orden de llegada”, señala el mensaje publicado por la yeguada.

En el documento, los interesados deben facilitar datos como su nombre, procedencia, teléfono de contacto y el tipo de ejemplar que buscan, incluyendo edad, capa, sexo, presupuesto y finalidad del caballo (cría, paseo, doma o competición). El coste de un animal oscila entre los 10.000 euros hasta los 100.000 euros dependiento de la morfología del caballo.

Los ejemplares disponibles se irán publicando de forma progresiva en los reels y publicaciones oficiales de Yeguada Torreluna, mientras que las visitas presenciales se concertarán directamente con la ganadería, ubicada en Sevilla.