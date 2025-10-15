Las AMPA reivindican el "derecho a la educación sexual" de sus hijos tras la retirada de cuadernillos de colegios de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha eliminado el cuadernillo de educación sexual del catálogo disponible para los colegios para este curso 2025/2026, tal como adelantó este martes El Correo de Andalucía. Según apuntan fuentes de Vox, esta medida llega tras "un acuerdo" entre el Gobierno de José Luis Sanz y el partido de Abascal. Una retirada de programas educativos que no solo ha criticado algunas formaciones de la oposición: también desde las AMPA.

"Queremos recordar a las administraciones, y en concreto al Ayuntamiento de Sevilla, que el derecho a una educación afectivo sexual está reconocido y garantizado por la propia ley", ha afirmado al respecto Rocío Bejinez, portavoz de la confederación andaluza de AMPA (Codapa). "La normativa establece que la educación afectivo sexual adaptada al nivel madurativo y la prevención de la violencia de género es parte del sistema educativo".

"Estamos hablando de un derecho reconocido y garantizado que tienen nuestras hijas y nuestros hijos, no solo recogido en la Ley Orgánica de Educación sino también en la propia legislación andaluza", ha insistido Bejinez. "En ese sentido, no vamos a abrir puertas a debates que consideramos que tienen que estar ya más que superados. Esto no es una cuestión de posicionamientos políticos, de intereses familiares o de comunidades educativas: se trata de garantizar y cumplir con la legislación", ha apuntado la portavoz de Codapa.

"Es asumir las políticas de la extrema derecha"

Desde las formaciones municipales de Podemos y PSOE han acusado a José Luis Sanz de "asumir las políticas de la extrema derecha". "El PP de Sanz ha decidido borrar la educación sexual de las aulas para contentar a Vox, justo cuando los datos nos dicen que los niños y niñas acceden cada vez antes a la pornografía y reproducen comportamientos violentos o sin consentimiento", ha criticado Susana Hornillo, líder de Podemos en Sevilla. "Esto no es neutralidad ni prudencia: es complicidad", ha aseverado.

En la misma línea se ha expresado la formación municipal del PSOE, que ha señalado que "esto ocurre porque el Gobierno de José Luis Sanz tiene un acuerdo con la extrema derecha, en el cual no se puede dar educación afectivo-sexual en los colegios", ha reprochado la concejala socialista Encarnación Aguilar. "Esta decisión causa un grave perjuicio a los niños precisamente en un momento en que la Fiscalía de Menores alerta sobre el aumento de las agresiones sexuales entre menores, que aprenden sobre sexualidad a través de la pornografía y las redes sociales".

"Para Vox es una buena noticia"

Para Vox, sin embargo, la eliminación de estos programas educativos "es una buena noticia", según ha subrayado la portavoz de la formación en la capital andaluza, Cristina Peláez. "Eran materiales elaborados por el Gobierno socialista y bajo la mirada ideológica de la izquierda sobre lo que es y significa la sexualidad. Tenemos claro que la infancia debe protegerse, no adoctrinarse", ha declarado Peláez, que ha asegurado que "esos cuadernillos sexualizaban a los niños a edades muy tempranas".

Desde la Delegación de Promoción de la Salud, encargada de elaborar y enviar estos libretos a los centros, argumentan que "se está actualizando el cuadernillo de formación afectivo-sexual para Infantil y Primaria". "Para ello se está conformando un grupo de profesionales de diferentes ámbitos científicos y de la educación (Universidad, etctéra), además de los profesionales propios", defienden desde el departamento dirigido por Silvia Pozo.