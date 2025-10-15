Desvíos de líneas de Tussam y cortes de tráfico en Sevilla por la huelga general en apoyo a Palestina

La jornada de huelga general que vive Sevilla este miércoles está provocando alteraciones importantes en la circulación y en el transporte urbano. La empresa municipal Tussam ha informado de varios desvíos en sus líneas habituales debido a los cortes de tráfico registrados en distintos puntos del centro y la zona del río.

Según ha comunicado la compañía a través de sus canales oficiales, las líneas 5, 21, EA, C5, C4, C3, 03, 40 y 41 se encuentran desviadas desde este mediodía de sus recorridos habituales por el Paseo Colón, el Paseo de las Delicias y República Argentina, vías afectadas por restricciones de circulación desde primeras horas de la mañana por la manifestación en apoyo a Palestina.

Los cortes de tráfico también están provocando retenciones y retrasos en el entorno de los puentes de Triana y San Telmo, así como en la Avenida de María Luisa y la Ronda Histórica, donde se mantiene una circulación muy lenta.

Desde Tussam se recomienda a los usuarios consultar en tiempo real los recorridos alternativos y tiempos de espera a través de la aplicación oficial o los canales informativos de la empresa.

En los colegios

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía ha cifrado en un 0,1% el seguimiento de la plantilla docentes de los centros públicos de la huelga convocada este miércoles por el genocidio en Palestina. De una plantilla de 129.001 profesores, un total de 139 son los que han secundado el paro convocado por los sindicatos.

Según los datos ofrecidos por el departamento de María del Carmen Castillo correspondientes a las 10:15 horas, el mayor seguimiento de la huelga se ha producido entre la plantilla de los centros de Secundaria, con un total de 83 profesores de 64.445 funcionarios. En el caso de los centros de Infantil y Primaria, han sido 55 los que han parado de un total de 56.741. En los centros de adultos, tan sólo un profesor se ha puesto en huelga de 2.275 docentes.

Ninguno de los profesores de centros de Enseñanza de Régimen Especial (5.540) han ido a la huelga. Por provincias, Cádiz y Almería son en las que más profesores han respaldado el paro, con 43 y 35 respectivamente. Le sigue Granada, con 27; Sevilla, con 23; Jaén, con cuatro; tres en Málaga y dos en Córdoba y Huelva, respectivamente.

Servicios mínimos

En las empresas que tengan varios turnos de trabajo, la regulación será aplicable desde el primer turno aunque empiece antes de las 00:00 horas del miércoles hasta la paralización del último turno aunque se prolongue después de las 24:00 horas de este miércoles. En las compañías que sólo tengan un turno de trabajo que comience antes de las 00:00 horas, la regulación será aplicable desde la hora de comienzo de la actividad laboral y hasta la hora en que concluya la misma.

Los servicios mínimos afectarán al servicio de emergencias 112; empresas de abastecimiento y saneamiento de aguas; recogida y tratamiento de residuos sólidos; personal laboral de la Junta en tareas de vigilancia y seguridad en centros de trabajo autonómicos, de atención a personas con discapacidad y a las personas mayores; centros de menores; centros de atención a drogodependientes; residencias; personal laboral de las corporaciones locales de Andalucía; colegios e institutos; empresas que prestan soporte informático y de telecomunicaciones y las empresas concesionarias de servicios de transporte interurbano y urbano.

En este último caso, el de los transportes, tanto para los servicios de cercanías como para los de medio y largo recorrido así como para el transporte metropolitano por ferrocarril se garantizarán un 50% de los servicios prestados "en situación de normalidad, salvo en los supuestos de concurrencia con servicios alternativos, en cuyo caso se reducirán al 10%". En los transportes urbanos de viajeros, "se garantizará el 50% de la totalidad de los servicios en situación de normalidad durante las horas punta --de 06:00 a 09:00 y de 18:00 a 21:00 horas-- y el mantenimiento de un autobús o tranvía por línea el resto de las horas".