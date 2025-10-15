Martes de atascos en Sevilla: retenciones en el Paseo Colón y en los accesos a los puentes de Triana y San Telmo

La jornada de huelga general convocada este martes para este miércoles 15 de octubre en apoyo a Palestina está provocando fuertes retenciones en varios puntos clave de la ciudad, especialmente en el entorno del Paseo Colón y los accesos a los principales puentes sobre el Guadalquivir.

Desde primeras horas de la mañana, el tráfico es intenso en el eje Arjona–Paseo Colón, donde se registran embotellamientos en ambos sentidos. También se observan complicaciones en Avenida María Luisa hacia la Palmera, así como en los accesos a los puentes de Triana y San Telmo, que presentan circulación muy lenta.

El Paseo de las Delicias, tanto en dirección a San Telmo como hacia la entrada por el Puente de Los Remedios, también se encuentra colapsado, con vehículos avanzando a escasa velocidad sobre las 10.00 hos de la mañana de este miércoles. La situación se extiende a la Ronda Histórica, donde se registran retenciones desde la Macarena hasta la Carretera de Carmona.