Hospitalizado un hombre tras el incendio de su cocina en un piso en El Juncal

Un hombre trasladado al hospital al registrarse un incendio en la cocina de un piso en Sevilla

Sevilla

Un varón ha resultado afectado en el incendio de una vivienda ocurrido anoche en Sevilla capital, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El suceso se produjo poco después de las 21:30 horas del martes, en ese momento, el teléfono 1-1-2 recibió un aviso en el que se informaba de un incendio en una vivienda de la calle Segre, se indicaba que era en la cocina de un cuarto piso. La sala coordinadora activó a los Bomberos de la capital, a la Policía Nacional y Local, al Cecop y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.

Efectivos médicos desplazados al lugar han confirmado al 1-1-2 el traslado de un varón de 56 años al Hospital Virgen del Rocío. Se desconocen más datos sobre cómo se ha podido originar el incendio.

