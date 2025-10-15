Sucesos
Hospitalizado un hombre tras el incendio de su cocina en un piso en El Juncal
Un hombre trasladado al hospital al registrarse un incendio en la cocina de un piso en Sevilla
Un varón ha resultado afectado en el incendio de una vivienda ocurrido anoche en Sevilla capital, según informa el 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.
El suceso se produjo poco después de las 21:30 horas del martes, en ese momento, el teléfono 1-1-2 recibió un aviso en el que se informaba de un incendio en una vivienda de la calle Segre, se indicaba que era en la cocina de un cuarto piso. La sala coordinadora activó a los Bomberos de la capital, a la Policía Nacional y Local, al Cecop y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061.
Efectivos médicos desplazados al lugar han confirmado al 1-1-2 el traslado de un varón de 56 años al Hospital Virgen del Rocío. Se desconocen más datos sobre cómo se ha podido originar el incendio.
- Robert Ámsterdam, el abogado americano que amenaza a Hacienda: 'No soy un héroe, pero me indigna la injusticia
- Peatonalizaciones, pabellones y zonas verdes: 100 millones de fondos europeos transformarán la provincia de Sevilla
- El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027
- La doble tendencia de la vivienda en Sevilla: las zonas 'prime' tocan techo y escala el precio en barrios populares
- Así serán los nuevos cines 'premium' de Los Arcos
- Qué queda de la emblemática calle Feria con la llegada del turismo: 'Ha cambiado mucho pero mantiene su esencia
- Muere una mujer tras ahogarse en un bar de Los Palacios
- Ocho exposiciones gratuitas que no te puedes perder esta semana en Sevilla