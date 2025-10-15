Imbatibles llega a Sevilla: Ainhoa Arteta, José Antonio Casanueva o Pedro García Aguado contarán su experiencia vital

Las charlas motivacionales, que dirige y presenta el periodista granadino Fernando Díaz de la Guardia, continúan su exitoso recorrido por Andalucía. Después de agotar las entradas Málaga, Huelva y Granada, la experiencia Imbatibles estará en Sevilla el 30 de octubre, a partir de las 19 horas, en el Teatro de la Capitanía, con capacidad para 400 espectadores. Las invitaciones se pueden adquirir en la plataforma de El Corte Inglés.

El cartel es el más largo de la gira y está compuesto por José Antonio Casanueva, el abuelo de Marta del Castillo; la soprano Ainhoa Arteta, el campeón olímpico y conferenciante Pedro García Aguado; el tenista adaptado y uno de los creadores de contenido más aclamados de España, Cisco García y José Peña, el único boxeador totalmente ciego del mundo. Los cinco, junto a Díaz de la Guardia, compartirán sus ejemplos de adaptación y superación ante la adversidad.

La experiencia Imbatibles ha recibido este año el Premio de honor al mejor proyecto de superación de Publifestival Internacional, el principal encuentro de la comunicación social hecha en español. Las entradas son por invitación y se pueden adquirir a través de la taquilla de El Corte Inglés.

Una parálisis facial como germen

El 6 de enero de 2024, el periodista granadino Fernando Díaz de la Guardia sufrió una parálisis facial de origen vírico de cuyas secuelas todavía convalece, si bien trata de normalizar su vida. De la Guardia estaba trabajando como presentador en la cadena nacional Cuatro, de Mediaset, en el programa de actualidad Cuatro al día. “Mi carrera atravesaba por uno de sus mejores momentos y de repente me quedé sin mi expresión porque tenía media cara paralizada”. Había sufrido un brote de herpes zoster en el nervio facial que afecta a la movilidad de la boca y del párpado derecho. “Al no poder parpadear no aguanto los focos de un plató sin unas gafas de sol. Así que mi carrera como presentador de televisión se ve condicionada de momento”.

Después de ser atendido de urgencia en el hospital Virgen de las Nieves de Granada, se trasladó a su residencia familiar en Sevilla y pasó a la unidad de rehabilitación del hospital Virgen del Rocío. “Durante estos meses he conocido a diferentes pacientes con patologías en el rostro y otro tipo de enfermedades incapacitantes y sus testimonios me han ayudado a afrontar mi situación, así que pensé que yo también podría ayudar al contar mi experiencia a otras personas. Pero no quiero quedarme ahí sino que deseo seguir aprendiendo y compartir el testimonio de adaptación y superación de ejemplos personales que admiro". Ahí surgió Imbatibles: un acto centrado en el valor de la adaptación, la superación y la vida consciente.

"No se trata de contar penas"

El formato de Imbatibles consiste en varias entrevistas públicas con personas que se han enfrentado a grandes adversidades o que, en todo caso, han hecho de la superación su modo de vida. Tanto los entrevistados como el público desconocen a priori qué va a suceder durante las entrevistas. Los invitados reciben mensajes sorprendentes que ayudan a conocer mejor su vida a través de sus propias emociones. Y entre los espectadores hay personas que desconocen que también saldrán al escenario para contar su propia historia.

Se trata de un acto vivo, con un tono muy positivo: "No se trata ni de contar penas ni de decirle a nadie lo que tiene que hacer. Es un intercambio de experiencias y si estás atento puedes llevarte una conclusión enriquecedora para tu vida”. Imbatibles es "un acontecimiento para aprender a distinguir el problema de la circunstancia y a valorar la vida en sí misma gracias a testimonios de personas que afrontan la adversidad de manera ejemplar”.

El espíritu de Imbatibles se basa en la revelación de Fernando Díaz de la Guardia durante su traumática experiencia. "Todos perdemos en la vida. No hay nadie invicto pero todos podemos sentirnos imbatibles frente a la adversidad o al menos intentarlo. Se trata de conocer ejemplos que sirvan para abrir la mente en positivo; para valorar lo mucho que tenemos porque la vida es ahora”.

La experiencia IMBATIBLES ha sido un éxito con llenos sucesivos en escenarios andaluces tan emblemáticos como el Auditorio Caja Rural Granada, el Auditorio Edgar Neville de Málaga y Gran Teatro de Huelva. “Se ha convertido en una celebración de la vida consciente. Nuestro objetivo es que el espectador salga con una sonrisa y dispuesto a paladear las cosas sencillas de la vida que con frecuencia no valoramos y que suelen ser las más importantes”.

La experiencia IMBATIBLES ha recibido recientemente el Premio de honor al mejor proyecto social de superación de Publifestival Internacional, el encuentro más importante de la comunicación social en español y que se celebra en Madrid desde hace diecinueve años. Según ha publicado, Irene Villa, participante en dos encuentros: “Imbatibles celebra un espíritu inquebrantable que todos podemos adoptar frente a los infortunios o tragedias”.