La línea 3 de Metro atravesará en superficie Bellavista y Palmas Altas pero deja fuera el Cortijo del Cuarto

El trazado sur de la línea 3 de Metro discurrirá bajo tierra desde el Prado de San Sebastián hasta Los Bermejales y continuará en superficie por Bellavista y Palmas Altas dando servicio al Hospital de Valme y a la nueva Ciudad de la Justicia. En total, serán doce estaciones que no incluirán formalmente el desarrollo urbanístico de Cortijo del Cuarto, aunque tendrá en la calle Jardines de la Alhambra la parada más cercana. De momento, no está incluido el recorrido por el Megapark y el Polígono La Isla como había solicitado el Ayuntamiento de Dos Hermanas, aunque la consejera de Fomento, Rocío Díaz, no cierra la puerta a que acabe llegando hasta allí.

El trazado sur elegido, tras el análisis de una veintena de alternativas, tendrá un total de 9,3 kilómetros y doce estaciones. Concretamente, estarán ubicadas en La Borbolla, dos en La Palmera (cerca de Bueno Monreal y en torno al Hospital Virgen del Rocío), en la glorieta Plus Ultra junto al Villamarín, en Avenida de Jerez, en Los Bermejales junto a la avenida de Alemania, en Palmas Altas-Ciudad de la Justicia, en Palmas Altas (barrio), y cuatro más en el término municipal de Sevilla (calle Jardines de la Alhambra, en torno a la Glorieta Presos de los Merinales, en el bulevar de Bellavista y en el Hospital de Valme).

El trazado, por tanto, presta servicio al estadio Benito Villamarín, a la Ciudad de la Justicia, al Hospital de Valme, a los barrios de Bellavista y Bermejales y al nuevo desarrollo urbanístico de Palmas Altas tanto a la zona de viviendas como al centro comercial. Sin embargo, evita atravesar el Cortijo del Cuarto como había reclamado la Diputación de Sevilla que proyecta 6.000 viviendas en esta zona, la mitad de carácter protegido. "Damos servicio a un barrio que está ya desarrollado y que es una realidad como es Bellavista, pero no a uno que no existe como es Cortijo del Cuarto", ha explicado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han hecho público este miércoles este nuevo recorrido acordado entre ambas administraciones que sale ya a información pública para que se puedan presentar alegaciones. Posteriormente, habrá que tramitar la autorización ambiental unificada que tarda también más de ocho meses y, finalmente, se hará frente a la licitación de las obras. De esta forma, los trabajos no tienen aún fecha de inicio ni de finalización. "En 2030 estará el tramo norte pero es imposible que esté el tramo sur. De momento hemos iniciado el estudio informativo", resumió la consejera.

"El planteamiento inicial era que llegara a Bermejales, nosotros hemos decidido ampliar hasta Valme en respuesta a las demandas vecinales", explicó la consejera de Fomento para justificar la tardanza para concretar el trazado, ya que la redacción del estudio informativo fue adjudicada en octubre de 2021 y tenía un plazo de redacción de 24 meses, es decir, hasta octubre de 2023.

La inversión global de este tramo sur será de más de 700 millones de euros, y la Junta de Andalucía considera que la financiación no será un problema ni los fondos europeos están en peligro pese al retraso en los plazos iniciales.