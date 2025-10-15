El Ministerio urge a Sevilla y Córdoba a agilizar los trámites para construir 414 viviendas asequibles más en Andalucía

El Ministerio de Vivienda quiere ampliar sus proyectos de viviendas públicas en Andalucía a través de la transformación urbanística de dos suelos que se usaban como cárceles y que pertenecen al Ministerio del Interior. Están ubicados en la Ranilla, en Sevilla, donde están programadas 240 viviendas, y en Córdoba, donde se prevén 174. Para ambos proyectos que coordinará la sociedad estatal Sepe se requieren complejas tramitaciones urbanísticas que están en manos de los ayuntamientos y de la Junta de Andalucía. Por este motivo, la ministra Isabel Rodríguez, ha remitido una carta a los alcaldes José Luis Sanz y José María Bellido para que aceleren todo el proceso y faciliten que se pueda ejecutar el desarrollo residencial lo antes posible.

"Esta misma mañana me he dirigido a todos los ayuntamientos donde están enclavadas estas instalaciones para agilizar lo antes posible toda la tramitación urbanística y desarrollo, para que cuanto antes estos terrenos, estas instalaciones puedan ser una vivienda", resumió la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez tras el Consejo de Ministros. En esos términos se han remitido las cartas a los dos ayuntamientos.

Con estos proyectos los proyectos directamente coordinados por el Ministerio en Andalucía superan las 3.600 viviendas a precios asequibles. La mayoría de ellas ubicadas en la provincia de Sevilla, donde el Gobierno está ejecutando 853 en Regimiento de Artillería, 923 en suelos de Dos Hermanas y ahora 240 más en el Parque de Ranilla. Le sigue la provincia de Málaga, donde hay proyectos en suelos públicos estatales que suman 1.400 viviendas en la capital; y otras 38 en Ronda. En Córdoba se van a ejecutar 174 y, por último, hay 12 proyectadas en Benalúa (Granada).

El proyecto de Ranilla

La nueva estrategia consiste en recuperar suelos que fueron de instituciones penitenciarias para vivienda. En el caso de Sevilla, esto se empleará en Ranilla, donde el Ministerio de Vivienda construirá 240 pisos públicos a precios asequibles en dos parcelas ubicadas que actualmente se usan como aparcamiento.

Concretamente, este proyecto, el segundo más grande que se va a ejecutar a nivel nacional, se va a desarrollar sobre las parcelas ubicadas junto al Parque y a la zona del Pabellón de Ingresos (pendiente de rehabilitación para su recuperación como centro de memoria histórica). En estos 5.500 metros cuadrados se ejecutarán los nuevos edificios de viviendas públicas.

Los suelos afectados por esta iniciativa son de titularidad estatal, concretamente del Ministerio del Interior y serán traspasados a la sociedad estatal de vivienda, Sepe, para la ejecución de este gran proyecto de viviendas públicas. Para ello, en primer lugar, se dejará de usar como aparcamiento, se adecuarán los terrenos y posteriormente se construirán los nuevos bloques residenciales.

Estos proyectos residenciales completarán la transformación experimentada por los suelos de la antigua cárcel de Ranilla durante las últimas décadas. En ellos, se han ejecutado una nueva comisaría de Policía Local, el centro cívico Soto, Saborido y Acosta y el gran Parque de Ranilla. Está, además, en marcha la rehabilitación del antiguo Pabellón de Ingresos para su recuperación como centro andaluz de memoria histórica.

Este proyecto, con 240 viviendas públicas es el segundo más grande que se va a ejecutar en España en suelos que fueron cárceles y que hasta ahora pertenecían al Ministerio del Interior. En total, serán 1.332 pisos repartidos por ocho provincias españolas de las cuales 414 están ubicadas en Andalucía: las citadas 240 de Ranilla y 174 en la antigua cárcel de Córdoba.

Córdoba

En el caso de Córdoba, el proyecto se ejecutará en la antigua cárcel de Fátima, construida sobre un solar de 25.000 metros cuadrados. Empezó a funcionar en 1933 y sus muros se derribaron en 2005, cinco años después de que toda la actividad se traspasara a la actual prisión a Alcolea. Dos décadas después, los terrenos esperan ser recuperados.

El Gobierno tiene pendiente licitar de nuevo la urbanización de un terreno que ahora mismo, y desde hace año, se usa como aparcamiento. El Ejecutivo, cabe recordar, ya había sacado a licitación las obras, pero ese concurso se paralizó. En su día, la urbanización de todo el solar iba a costar dos millones de euros para dejarlo preparado no solo para construir pisos, sino también zonas verdes y equipamientos.