Triana tendrá piscina en 2028: será cubierta para usarse en verano e invierno y estará en el Charco de la Pava

Los vecinos de Triana podrán hacer uso de una piscina municipal durante todo el año, en verano y en invierno, a partir de 2028. La Gerencia de Urbanismo ha adjudicado al arquitecto José Manuel Sánchez-Carrero León la redacción del proyecto básico y de ejecución, que incluye estudios geotécnicos, topográficos y de seguridad durante las obras de edificación. Será una piscina polivalente, cubierta, con vestuarios e instalaciones anexas como sala de masaje y fisioterapia, aparcamientos e incluso un bar-cafetería en el Centro Deportivo Vega de Triana (o Charco de la Pava).

Actualmente, Sevilla cuenta con cuatro piscinas municipales (Tiro de Línea, Torreblanca, Alcosa y Rochelambert) con un aforo de entre 190 y 360 personas cada una de ellas, por lo que supone casi una para cada 170.000 residentes. Esto, el propio Ayuntamiento lo considera "un déficit de dotación de este tipo de instalaciones deportivas y de piscinas de verano para paliar los efectos de las altas temperaturas en la temporada estival", como explica en el pliego de condiciones consultado por este periódico.

La elección de Triana se debe a que "no se dispone de ninguna instalación pública gestionada directamente por el Ayuntamiento de Sevilla". "Por este motivo, se ha optado por integrar una de estas dotaciones en un centro deportivo existente, como es el Centro Deportivo Vega de Triana, lo que permite optimizar la gestión de la misma para el propio ayuntamiento, así como completar este centro deportivo de referencia en la zona, lo que mejora su uso también de cara a los usuarios del mismo, complementando la dotación del Parque Vega de Triana, de creación relativamente reciente", justifica el Gobierno de José Luis Sanz.

La adjudicación de esta piscina municipal sufrió un parón el pasado mes de noviembre al quedar desierta, pero finalmente el Consistorio ha encontrado interesados. El contrato consta de un importe de 160.000 euros y un plazo de ejecución de tres años. Así, se da respuesta a una reivindicación de los vecinos de Triana y Sanz cumplirá con una de sus promesas de cara a las elecciones de 2023, en las que fue elegido como alcalde.

Estas fueron las promesas que hizo el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para el distrito Triana en su programa electoral / PP de Sevilla

Los trabajos adjudicados se ejecutarán en dos fases. La primera consta de nueve semanas para la presentación del proyecto básico y 18 semanas para la presentación del proyecto de ejecución. Y la segunda fase, la de la dirección facultativa y de coordinación de seguridad y salud en obra, que coincide con la duración de la obra, será de 81 semanas. Por tanto, el contrato total, incluyendo nueve semanas adicionales para la revisión, supervisión y corrección/conclusión de los proyectos, alcanza las 153 semanas.

Una piscina para invierno y verano

El espacio disponible dentro del centro deportivo tiene una superficie aproximada de 5.200 metros cuadrados, aunque la nueva instalación deportiva ocupará la superficie que sea precisa, incluyendo la urbanización necesaria para accesos. Según consta en el pliego de prescripciones técnicas, se construirá una doble piscina. Una parte "polivalente", con una profundidad mínima de 1,40 metros y la mitad de una olímpica en cuanto a dimensiones: 25 metros de largo por 12,5 de ancho. Eso permitirá que "el entrenamiento deportivo sea continuo a lo largo de todo el año, siendo independiente de las condiciones climática". Y otra más pequeña, "de recreo", con al menos un metro hasta el fondo y una superficie de seis por 12,5 metros.

“La nueva edificación buscará una óptima integración en el medio en que se ubica, en todos los aspectos”, se recoge en el pliego, que detalla que “dispondrá de una amplia franja circundante que pueda ser usada como playa en la temporada estival”. La idea era que estas instalaciones se ubica en “preferiblemente a pleno sol, mejor que bajo alguna sombra”.

Asimismo, este proyecto contempla la construcción de una sola cubierta telescópica común a los dos vasos. “Esto permitirá su apertura en temporada de verano como piscina recreativa al aire libre y la cubrición en temporada de invierno, con la mayor visibilidad posible del exterior, permitiendo su climatización”, se detalla.

Vestuarios, salas y cafetería

Además de esta piscina, se levantarían unos vestuarios colectivos e infantiles, cabinas, aseos, una sala de fisioterapia, un despacho para árbitros o entrenadores, una oficina para la administración, un vestíbulo y un almacén para el material deportivo. Incluso también se plantea construir un espacio de 50 metros cuadrados que sirviese de bar-cafetería para el público que se acerque a nadar.

Igualmente, se contemplan plazas de aparcamiento para bicicletas en espacios adecuados y un espacio para aparcamiento de patinetes y bicicletas. Este proyecto, si se cumplen todos los plazos, será una realidad cuando en 2028 finalicen las obras. Mientras tanto, los vecinos de Triana tendrán que seguir esperando.