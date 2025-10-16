Sevilla impulsa un presupuesto de 1.300 millones para invertir en vivienda, accesos a Cartuja y limpieza

El primer paso ya está dado. El alcalde, José Luis Sanz, ya ha presentado su Presupuesto para 2026 al resto de grupos municipales, y a partir de aquí se iniciará un periodo de negociaciones en el que, previsiblemente, el PP tratará de buscar el apoyo de Vox como ocurriera con las cuentas en vigor, dadas las dificultades para estrechar la mano con los portavoces de PSOE y Podemos -IU. En caso de salir adelante, el Presupuesto alcanzará los 1.370 millones de euros de presupuesto consolidado.

"Es un presupuesto de récord histórico una vez más, en situación de equilibrio de 1.094 millones de euros", ha asegurado este jueves el delegado de Hacienda y portavoz del Gobierno Local, Juan Bueno, que ha explicado las líneas básicas del anteproyecto para "la financiación de servicios públicos esenciales como mantenimiento, transporte público o limpieza". "Nuestras líneas son claras: potenciación de servicios públicos, disminución de presión fiscal e impulso de la actividad empresarial e industrial de la ciudad. Son cuentas realistas y cuidadas, prudentes y responsables", ha añadido Bueno, quien ha evitado al mismo tiempo hablar de líneas rojas de cara a las negociaciones. "Ya se verán", ha asegurado.

Entre las principales partidas, el grupo popular ha destacado "el mayor presupuesto de la historia de Lipasam", con "más trabajadores, más maquinaria y servicios de limpieza". Asciende a 150 millones de euros, un 7,09% más, frente a los 103 del grupo socialista cuando tenía la alcaldía en 2023. A Tussam se destinarán casi 98 millones e euros, y a la Policía Local más de 97 millones. En estos últimos se contempla un incremento para vestuario, para adquirir vehículos, 100 nuevas plazas o productividades.

Las inversiones, que llegan a los 54,08 millones y suponen más de un 6% más, se centrarán, entre otras cuestiones, en la ampliación de capital de la Sociedad Estadio de La Cartuja por un importe de 3,7 millones de euros para arreglar los accesos o en la ampliación de capital de Emvisesa para seguir apostando por la vivienda. También ha destacado Juan Bueno el objetivo de finalizar las obras del teatro Lope de Vega.

"Este Presupuesto tiene un marcado componente social", ha continuado relatando Juan Bueno, con más de 137 millones de euros para políticas sociales como la recuperación del programa de mayores, la ampliación del programa de conciliación, el aumento de la ayuda a domicilio, comedores sociales, agentes cívicos, o los centros de empleo del programa Éfeso.

Otros aspectos destacados son las subvenciones a comercios locales y aquellos afectados por las obras, la rehabilitación de los colegios, la cultura o el deporte.

Noticia en ampliación...