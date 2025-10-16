El nuevo proyecto del Bar Citröen tiene luz verde definitiva y prevé su reapertura en primavera de 2026

El mítico Bar Citröen, junto al Parque de María Luisa y la Plaza de España, cerró en abril de 2021 después de casi un siglo de historia. El negocio, proyectado para la Exposición Iberoamericana de 1929 y que bajó la persiana cuando aún golpeaba la crisis por la pandemia -por el fallecimiento de su entonces propietario y la sentencia del Supremo a favor del Ayuntamiento por la concesión administrativa del establecimiento- recuperará su actividad hostelera en pocos meses.

La Comisión Provincial de Patrimonio haya dado luz verde al último fleco pendiente para que sus actuales adjudicatarios lleven a cabo el proyecto de reforma de adecuación del local, "ya que supone una mejora de las condiciones del inmueble ubicado del Parque de María Luisa y respeta el lugar donde se ubica".

Hay que recordar que en 2022, Puerto de Cuba en Liébana, S.L. fue adjudicataria de la reapertura del emblemático Bar Citröen. Esta empresa y el Grupo La Raza alumbraron en junio de 2024 una sociedad, denominada Grupo Puerto de Cuba La Raza, con el objetivo de "posicionarse como un referente en la gastronomía y el ocio de la ciudad", así como potenciar "establecimientos emblemáticos, considerados auténticos iconos de la cultura hostelera sevillana".

Según fuentes del grupo hostelero consultadas por este periódico, "se hicieron aclaraciones y mejoras en el proyecto inicial que se habían solicitado, básicamente de adecuación y distribución de espacios, que ya han sido tenidos en consideración y aprobadas". En este sentido, han anunciado que, "en breve", comenzarán los trabajos, sin fecha fijada aún, con vistas a inaugurar en la próxima primavera de 2026. Es decir, cuatro años después de su adjudicación.

En manos del Grupo Puerto de Cuba La Raza

El Grupo Puerto de Cuba La Raza unifica la dirección y gestión de más de una decena de negocios: Puerto de Cuba Café del Río, restaurante Ispal, Taberna Entrecárceles, Puerto de Cuba (en el Gourmet Experience de El Corte Inglés del Duque), La Placita de San Bernardo, Bar Casa EME, La Hostería del Prado, La Raza catering, Ispal catering, el Bar Citroën y La Quinta del Sordo, algunos de los cuales son considerados "auténticos símbolos de Sevilla, con una larga y exitosa historia". La reestructuración busca preservar esa tradición, al tiempo que incorpora elementos innovadores que respondan a las tendencias actuales del sector y a las expectativas de los clientes.

El objetivo es conseguir un crecimiento sostenido como grupo de hostelería y ocio en Andalucía, con hitos como la reciente apertura de Ispal catering, una propuesta que lleva a la calle su modelo de alta cocina de calidad, pero especialmente diseñado para la organización de eventos y el sector MICE, y de Puerto de Cuba Café del Río, en el Muelle de las Delicias, que apuesta por un concepto que ofrece tapeo, comidas y cenas con una variada oferta gastronómica, tardeo con música en directo y copas nocturnas, "con una terraza con vistas al Guadalquivirideal para ver el atardecer". El restaurante, además, dispone de varios espacios polivalentes, cubiertos y al aire libre, por lo que se presenta como el lugar ideal para celebrar todo tipo de eventos, desde reuniones empresariales hasta celebraciones familiares, en un entorno privilegiado frente al río.

Justo el grupo contará con un enclave en un entorno patrimonial preferente como la Plaza de España, más si cabe después de que en 2022 el Grupo La Raza conociera que perdía la concesión del mítico restaurante La Raza ubicado en el Parque de María Luisa, una concesión que cayó en manos de Abades.