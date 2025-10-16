Canarias estrena su roadshow empresarial en Sevilla

El próximo miércoles, 29 de octubre, el Espacio Exploraterra de Sevilla Sede de la Fundación Nao Victoria, albergará el primer encuentro de una serie de eventos empresariales impulsados por el Gobierno de Canarias a través de su Agencia de Promoción Económica, Proexca. Sevilla ha sido elegida como sede inaugural debido a su destacado papel en el crecimiento empresarial, especialmente en los sectores de tecnología, industria audiovisual y aeroespacial, entre otros.

El objetivo de estos eventos es conocer de primera mano las necesidades de las empresas en fase de expansión y que conozcan las oportunidades que ofrecen las islas como hub de negocios para empresas de sectores estratégicos como las TIC, la innovación, el audiovisual, la animación, los videojuegos y la industria aeroespacial, especialmente aquellas en fase de expansión.

Una gira nacional con despegue en Sevilla

La gira continuará en otras ciudades españolas: Zaragoza el 11 de noviembre y Madrid el 20 de noviembre. La península ibérica ha sido seleccionada por cuarta vez consecutiva para esta gira promocional, ya que Canarias, con condiciones únicas para crecer y expandirse, se posiciona como el lugar donde las empresas pueden alcanzar su mejor versión.

Bajo el título: “Canarias, donde las empresas descubren su mejor versión”, Proexca, en colaboración con "El Correo de Andalucía" y Prensa Ibérica, ha diseñado un programa que busca crear sinergias.

El encuentro contará con la presencia de figuras clave del sector económico y tecnológico sevillano y andaluz. La conducción del acto correrá a cargo de la periodista económica Susana Criado, con la visión estratégica de Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, y la bienvenida institucional de Isabel Morillo, directora de "El Correo de Andalucía". El evento reunirá en una mesa de debate al presidente de la Corporación Tecnológica de Andalucía, Beltrán Pérez García, a la economista María Dolores Rodríguez Mejías (AECONOMIA XXI) y a Piluca Querol, la directora de Andalucía Film Commission, entre otros. Como caso de éxito, se presentará la experiencia del Grupo Ghenova, una compañía andaluza con proyección internacional que se ha consolidado como referente en los sectores de la ingeniería, la tecnología y la innovación.

Diálogos, mesas de debate, presentaciones de casos de éxito y dinámicas de networking serán los elementos comunes de estos eventos, donde las empresas en fase de expansión serán las protagonistas. El objetivo es promover la diversificación económica, la sostenibilidad y la creación de empleo de calidad.