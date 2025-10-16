El cartel de la Bienal de Flamenco de Sevilla tendrá la firma de Emilio Morenatti

El Ayuntamiento de Sevilla ha hecho público quién será el autor del cartel de la XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, que se celebrará entre el 9 de septiembre y el 3 de octubre de 2026. La obra tendrá la firma del fotógrafo Emilio Morenatti, galardonado con dos premios Pulitzer.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha sido el encargado de hacer público el nombre seleccionado, agregando en un comunicado que la elección de Morenatti “representa una declaración de intenciones de nuestra ciudad y de esta Bienal. Apostamos por una mirada profunda, comprometida y universal. Morenatti encarna la excelencia, la sensibilidad y la capacidad de contar historias con verdad, valores que también definen al flamenco y a Sevilla”.

Asimismo, Sanz ha añadido que “con su participación, el cartel de la Bienal trasciende el formato publicitario para convertirse en una auténtica obra de arte, un símbolo de la fuerza y la identidad cultural de Sevilla. Este gobierno municipal apuesta por proyectar la Bienal al mundo como lo que es, un referente internacional del arte, la pasión y la creatividad”.

El Consistorio también ha dado a conocer las primeras impresiones de Morenatti ante este encargo, quien ha manifestado que “producir una fotografía para ilustrar el cartel de la Bienal 2026 supone para mí un gran reto y una maravillosa oportunidad de acercarme al arte del flamenco”.

Emilio Morenatti formará parte ya de la historia gráfica de la Bienal de Flamenco, y lo hará junto a los autores que le antecedieron: Joaquín Sáenz, Francisco Moreno Galván, Manuel Ángeles Ortiz, Emilio Sáenz, Rafael Alberti, Antonio Saura, Carlos Ortega, Juan Romero, Tato Olivas, Luis Gordillo, Juan Suárez, Antonio Tàpies, Carlos Saura, Rubén Afanador; el colectivo de arte urbano compuesto por: Suso33, Seleka, San y el Niño de las Pinturas; Guillermo Pérez Villalta, Rafael Canogar, Ricardo Cadenas, Pedro G. Romero y Lita Cabellut.

Emilio Morenatti, originario de Jerez de la Frontera, es un fotoperiodista con una extensa carrera de más de 35 años de profesión. Actualmente, reside en Barcelona y desempeña el cargo de director de fotografía en España y Portugal y editor en Europa de contenido editorial para la agencia de noticias americana The Associated Press. Complementa su vasta experiencia con un Máster en Fotoperiodismo y Fotografía Documental por la Universidad de Arte de Londres.

A lo largo de su dilatada trayectoria, Morenatti ha cubierto acontecimientos que han marcado la historia contemporánea en más de 50 países. Ha pasado largos periodos en naciones complejas, incluyendo Afganistán, Pakistán, Israel y los territorios palestinos. Su compromiso con el oficio lo ha llevado a afrontar peligros extremos cubriendo desastres y guerras, un compromiso que se mantuvo firme incluso tras un grave incidente en Afganistán en 2009, donde perdió una pierna durante una ofensiva. El propio Morenatti ha señalado que esta lesión le permite “empatizar aún más y sentirse más cercano a las víctimas”.

Su trabajo ha sido reconocido con algunos de los galardones más prestigiosos a nivel global. Morenatti ha sido distinguido con dos premios Pulitzer: uno por su cobertura de la pandemia de Covid-19 en Barcelona, y otro por documentar la devastación de la invasión rusa de Ucrania junto a un equipo de fotógrafos de la Associated Press.