El colegio Irlandesas Loreto tras el suicidio de una de sus alumnas: "Celebraremos una Eucaristía escolar en su memoria"

El colegio Irlandesas Loreto, donde estudiaba la menor que se suicidó el pasado martes en Sevilla, emitió en la tarde de ayer miércoles un comunicado lamentando "el fallecimiento de nuestra alumna" y transmitiendo su "más sentido pésame a la familia" de parte de toda la comunidad educativa. "Estamos profundamente consternados".

El escrito apunta que la "preocupación principal y todos nuestros esfuerzos están puestos en acompañar a nuestro alumnado y a la familia de nuestra alumna". "Estamos trabajando en coordinación con la Administración Educativa y los organismos correspondientes, contando con la ayuda del equipo de Bienestar Emocional de la Delegación Territorial de Sevilla", expone.

En ningún caso, el colegio hace mención al suicidio ni a ninguna investigación por un posible caso de bullying sufrido por la alumna, que se quitó la vida en torno a las 14.30 horas, tras regresar de clase. Tal y como ya informó este periódico, inspección educativa, dependiente de la Junta de Andalucía, investiga si la menor sufría algún tipo de acoso en el centro y si los padres habían denunciado tal hecho ante el claustro de Irlandesas Loreto, extremo que confirmó Diario de Sevilla.

Igualmente, investiga los hechos la Policía Nacional para esclarecer lo ocurrido. Fuentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado negaron que hubiera algún tipo de denuncia recogida en dependencias policiales por acoso. Este periódico trató de contactar con el centro y con el AMPA del mismo en el día de ayer, aunque sin fortuna.

El comunicado de Irlandesas Loreto terminaba: "A lo largo del día de hoy [por ayer miércoles], nuestro profesorado, el equipo de Orientación y el equipo de Bienestar Emocional han atendido especialmente a nuestro alumnado, que ha terminado la jornada orando en la capilla por nuestra alumna. En los próximos días celebraremos una Eucaristía escolar en su memoria. Descanse en paz".

También transmitió su pesar por lo ocurrido el Honeyball, equipo de fútbol en el que jugaba la menor. "Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra jugadora del equipo juvenil. Nos unimos al dolor de su familia, amistades y compañeras en estos momentos tan difíciles. Siempre será parte de nuestra familia. Descansa en paz".