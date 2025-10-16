Comienza el montaje de las luces de Navidad y la retirada de los toldos: los de la Constitución se quitarán el lunes

Ya se ven luces de Navidad en las calles de Sevilla. La empresa Elecfes Iluminación trabaja desde comienzos de mes en el montaje del cableado de los exornos navideños y en los últimos días ya se ha empezado a colocar los primeros adornos navideños. La iluminación navideña es incompatible con los toldos, por lo que las lonas ya se están retirando en algunas vías de la ciudad. Según confirman fuentes municipales a este periódico, a partir de este próximo lunes por la noche llegará el turno de los toldos de la avenida de la Constitución, que se desinstalarán a lo largo de la semana que viene. Estos llegaron con polémica a finales de agosto y se marchan a mediados de octubre, por lo que han combatido el calor durante apenas dos meses.

Por un importe de 1.998.779,80 euros, los trabajos de instalación comenzaron el 1 de octubre y se extenderán hasta el 21 de noviembre para iluminar un total de 304 calles, glorietas y avenidas de los once distritos de la ciudad. En el Casco Antiguo se incorporan seis nuevas calles y serán 97. El distrito Este-Alcosa-Torreblanca contará con 39 calles iluminadas, Cerro-Amate con 33, Bellavista-Palmera llegará a las 26, San Pablo-Santa Justa con 21, La Macarena tendrá 19 calles iluminadas, el distrito Norte en 18, el Sur y Triana contarán con 15 calles con adornos y finalmente Los Remedios tendrá 11 y Nervión unas 10.

El encendido de todas ellas se producirá el viernes 28 de noviembre, y permanecerán encendidas hasta el 6 de enero. Al día siguiente, el 7 de enero, comenzará el desmontaje de las luces hasta el 15 de febrero, según el contrato de este servicio. El horario general será de 18.30 a 00.00 horas, excepto en Nochebuena, Nochevieja y la víspera de Reyes, cuando se prolongará hasta la una de la madrugada.

Luces de Navidad ya instaladas en la avenida de la República Argentina de Sevilla, octubre de 2025 / Jorge Jiménez

Adiós a los toldos

El montaje de las luces de Navidad supone el fin de los toldos. Estos empezaron a colocarse el 23 de abril en un total de 26 calles: Albareda, Alcaicería de la Loza, Almirante Bonifaz, Cerrajería, Cuna, Duque de la Victoria, Empecinado, Francos, General Polavieja, Hernando Colon, Jaén, Plaza Jesús de la Pasión, Lineros, Plaza de la Campana, Pedro Caravaca, Puente y Pellón, O´Donnell, Rioja, Rivero, Sagasta, Sierpes, Tetuán, Velázquez, Baños, Carlos Cañal y, Regina. En varias de ellas ya se han podido ver los trabajos de desmontaje de los toldos.

Las lonas llegaron a la avenida de la Constitución mucho más tarde. Aunque los trabajos previos fueron a comienzos de julio, los toldos no empezaron a colocarse hasta el 22 de agosto. Estos han estado rodeados de polémica porque no han cubierto toda la vía, no se han logrado todos los permisos, algunos propietarios de los edificios se han rebelado e incluso han retirado anclajes, y también el Gobierno Local ha recibido quejas por la sombra que da, fundamentalmente en la parte central por donde pasa el tranvía.

Trabajos de montaje de Elecfes Iluminación de las luces de Navidad en Sevilla en 2025, en la calle San Jacinto / Rafa Aranda

Posteriormente, el alcalde ha reconocido reiteradamente que no le gustan, pero también defendió que "a la vista del resultado de los toldos, que se ha adaptado a rajatabla a las condiciones de Patrimonio, el mejor proyecto posible es este". Lo hizo en el foro #ElCorreoPregunta, un encuentro informativo organizado por El Correo de Andalucía del Grupo Prensa Ibérica que tuvo lugar en el salón de actos de la Fundación Cajasol con el patrocinio del grupo Cox.

De cara a 2026, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, prometió en la Comisión de Control y Fiscalización de septiembre que, igual que era el objetivo este año, para el próximo la intención es colocar los toldos "justo después de Semana Santa". "El año que viene estarán colocados en tiempo y forma", reiteró.