Este es el curioso motivo por el que la Catedral de Sevilla está rodeada de cadenas: es por ley y no por decoración

Más de 210.000 personas acudieron a la Catedral de Sevilla el pasado mes de septiembre para desentrañar las curiosidades y riquezas que acoge uno de los monumentos más emblemáticos no solo de la capital hispalense, sino de todo el país. Así, todos ellos se adentraron en este edificio patrimonial superando las 157 columnas unidas por cadenas de hierro que lo rodean sin saber que su instalación en el lugar no es meramente decorativa, sino que se hizo con un significado legal y social.

La colocación de estas cadenas en el perímetro de la Catedral de Sevilla se remonta al siglo XVI, cuando la sociedad española contaba con diferentes organismos de justicia, como el eclesiástico, el militar o la justicia ordinaria, algunos de ellos con más fama de duros que otros, lo que hacía que los ciudadanos se acogieran a uno u otro según su conveniencia.

Esto hizo que la Iglesia ofreciera asilo a quienes buscaban refugio frente a la justicia ordinaria, conocida por ser menos laxa que la eclesiástica. Y, para delimitar de forma clara el límite en el que comenzaba la protección eclesiástica y terminaba la potestad de la justicia ordinaria se instaló en 1565 un total de 157 columnas, traídas las más antiguas de ellas desde Itálica, unidas entre sí por unas gruesas cadenas. Todo ello nacía con la intención de mostrar la distinción entre ambas demarcaciones para que las autoridades civiles no pudieran ingresar en espacios sagrados para arrestar a los allí refugiados.

El otro motivo por el que se colocaron cadenas alrededor de la Catedral de Sevilla

Pero este no fue el único motivo por el que se decidió delimitar la Catedral de Sevilla con cadenas, sino que esta medida también perseguía restringir el acceso de mercaderes y sus animales al interior del templo.

Esto se debía a que en esa época era común que los comerciantes hicieran sus negocios en las escaleras de la Catedral y, en los días de mal tiempo, buscaban refugio dentro del edificio junto con sus reses, lo que dificultaba las actividades religiosas.

Así, estas cadenas no solo lograron delimitar la propiedad y protección de la iglesia, sino también convertirse en un recuerdo único de siglos de historia, recuerdos y cambios en el corazón de Sevilla.