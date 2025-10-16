Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

CATEDRAL

Este es el curioso motivo por el que la Catedral de Sevilla está rodeada de cadenas: es por ley y no por decoración

La instalación de estas columnas y eslabones en el templo sevillano se produjo en 1565

Este es el curioso motivo por el que la Catedral está rodeada de cadenas: es por ley y no por decoración

Este es el curioso motivo por el que la Catedral está rodeada de cadenas: es por ley y no por decoración / Sevilla City Centre

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

Más de 210.000 personas acudieron a la Catedral de Sevilla el pasado mes de septiembre para desentrañar las curiosidades y riquezas que acoge uno de los monumentos más emblemáticos no solo de la capital hispalense, sino de todo el país. Así, todos ellos se adentraron en este edificio patrimonial superando las 157 columnas unidas por cadenas de hierro que lo rodean sin saber que su instalación en el lugar no es meramente decorativa, sino que se hizo con un significado legal y social.

La colocación de estas cadenas en el perímetro de la Catedral de Sevilla se remonta al siglo XVI, cuando la sociedad española contaba con diferentes organismos de justicia, como el eclesiástico, el militar o la justicia ordinaria, algunos de ellos con más fama de duros que otros, lo que hacía que los ciudadanos se acogieran a uno u otro según su conveniencia.

Esto hizo que la Iglesia ofreciera asilo a quienes buscaban refugio frente a la justicia ordinaria, conocida por ser menos laxa que la eclesiástica. Y, para delimitar de forma clara el límite en el que comenzaba la protección eclesiástica y terminaba la potestad de la justicia ordinaria se instaló en 1565 un total de 157 columnas, traídas las más antiguas de ellas desde Itálica, unidas entre sí por unas gruesas cadenas. Todo ello nacía con la intención de mostrar la distinción entre ambas demarcaciones para que las autoridades civiles no pudieran ingresar en espacios sagrados para arrestar a los allí refugiados.

El otro motivo por el que se colocaron cadenas alrededor de la Catedral de Sevilla

Pero este no fue el único motivo por el que se decidió delimitar la Catedral de Sevilla con cadenas, sino que esta medida también perseguía restringir el acceso de mercaderes y sus animales al interior del templo.

Esto se debía a que en esa época era común que los comerciantes hicieran sus negocios en las escaleras de la Catedral y, en los días de mal tiempo, buscaban refugio dentro del edificio junto con sus reses, lo que dificultaba las actividades religiosas.

Noticias relacionadas y más

Así, estas cadenas no solo lograron delimitar la propiedad y protección de la iglesia, sino también convertirse en un recuerdo único de siglos de historia, recuerdos y cambios en el corazón de Sevilla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Robert Ámsterdam, el abogado americano que amenaza a Hacienda: 'No soy un héroe, pero me indigna la injusticia
  2. Peatonalizaciones, pabellones y zonas verdes: 100 millones de fondos europeos transformarán la provincia de Sevilla
  3. El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027
  4. Yeguada Torreluna pone a la venta toda su ganadería y anuncia su retirada de los concursos
  5. Vueling conecta Sevilla con los principales mercados navideños de Europa desde 21€ por vuelo
  6. Así serán los nuevos cines 'premium' de Los Arcos
  7. Ocho exposiciones gratuitas que no te puedes perder esta semana en Sevilla
  8. Qué queda de la emblemática calle Feria con la llegada del turismo: 'Ha cambiado mucho pero mantiene su esencia

Este es el curioso motivo por el que la Catedral de Sevilla está rodeada de cadenas: es por ley y no por decoración

Este es el curioso motivo por el que la Catedral de Sevilla está rodeada de cadenas: es por ley y no por decoración

El colegio Irlandesas Loreto tras el suicidio de una de sus alumnas: "Celebraremos una Eucaristía escolar en su memoria"

El colegio Irlandesas Loreto tras el suicidio de una de sus alumnas: "Celebraremos una Eucaristía escolar en su memoria"

La Junta abrirá un expediente al colegio Irlandesas Loreto tras el suicidio de una alumna por no activar el protocolo antiacoso

La Junta abrirá un expediente al colegio Irlandesas Loreto tras el suicidio de una alumna por no activar el protocolo antiacoso

Del Prado a Valme: este será el recorrido subterráneo y en superficie del Metro a lo largo de 9 kilómetros y 12 estaciones

Del Prado a Valme: este será el recorrido subterráneo y en superficie del Metro a lo largo de 9 kilómetros y 12 estaciones

Sevilla impulsa un presupuesto de 1.300 millones para invertir en vivienda, accesos a Cartuja y limpieza

Sevilla impulsa un presupuesto de 1.300 millones para invertir en vivienda, accesos a Cartuja y limpieza

Canarias estrena su roadshow empresarial en Sevilla

Canarias estrena su roadshow empresarial en Sevilla

Eurocaja Rural desembarca en Sevilla con un homenaje monumental al arte andaluz

Eurocaja Rural desembarca en Sevilla con un homenaje monumental al arte andaluz

El cartel de la Bienal de Flamenco de Sevilla tendrá la firma de Emilio Morenatti

El cartel de la Bienal de Flamenco de Sevilla tendrá la firma de Emilio Morenatti
Tracking Pixel Contents