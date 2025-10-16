El Defensor del Pueblo investiga la muerte de la menor caída desde un balcón

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha confirmado este jueves la apertura de una investigación de oficio para conocer el funcionamiento del protocolo contra acoso escolar en el caso de la muerte de la menor que se precipitó desde el balcón de su vivienda en Sevilla este martes.

En atención a medios, Maeztu ha señalado que "el protocolo parece que no ha funcionado" y no descarta hablar en persona con el director del colegio Irlandesas de Loreto de Sevilla para esclarecer las posibles causas. Además, se ha mostrado sorprendido por la "falta de respuesta del protocolo" ante las quejas de la madre por posible acoso.

El Defensor del Pueblo ha elevado la queja a la autoridad educativa y ha hecho una llamada a la prevención ante señales de acoso y violencia. "Los protocolos tienen que funcionar", ha remarcado.

Por su parte, la Consejería de Educación está a la espera de conocer el informe de Inspección Educativa que va determinar si la menor había sido víctima o no de casos de bullying por parte de sus compañeros y si la dirección del centro tenía conocimiento --de confirmarse ese supuesto, como publica Diario de Sevilla--, de esos episodios de acoso escolar.

Desde el centro educativo no han dado nuevas declaraciones tras el comunicado publicado este miércoles en el que aseguran que se encuentra trabajando en el caso en coordinación con la Administración Educativa y los organismos correspondientes, contando con la ayuda del equipo de Bienestar Emocional de la Delegación Territorial de Sevilla.