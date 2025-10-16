Quitar la educación sexual de los colegios, una medida "con peligros": "Es una negligencia a nivel pedagógico"

Este curso no habrá educación sexual en los colegios de Sevilla. O al menos como se impartía hasta ahora, ya que el Ayuntamiento ha eliminado del catálogo los cuadernillos sobre esta materia tras un pacto entre el Gobierno de José Luis Sanz y Vox, tal como adelantó El Correo de Andalucía. Una medida que, según la opinión de madres y padres de alumnos y profesionales en este ámbito, "es totalmente negligente a nivel pedagógico".

"La importancia de enseñar este tipo de contenidos es fundamental: si a un niño le negamos parte de su identidad, va a buscar respuestas en lugares que no son los indicados", subraya Cristina Muñoz, sexóloga y psicóloga experta en educación. Los estudios así lo corroboran: la edad de acceso a la pornografía está en menos de 12 años para chicos y en 12 y medio en el caso de las chicas, según un informe de Save the Children de 2020.

"La educación sexual siempre ha sido necesaria, pero ahora que los menores están expuestos a otros estímulos, más aún", recalca Muñoz. "Existen dos peligros inminentes: si desconozco qué es la sexualidad, no sé marcar mis propios límites y puedo incluso ser víctima de abuso sin saberlo. Y por otro lado, si no se educa, cuando un adolescente sienta ese deseo recurrirá a contenidos con roles violentos y desordenados".

Por todo ello, retirar material de educación afectivo-sexual de las aulas es una decisión "totalmente negiglente a nivel pedagógico" para esta especialista. "La sexualidad no es una elección: es algo inherente al ser humano desde que nacemos. Y justo por eso se debe trabajar desde bien pronto para evitar desajustes", resalta Cristina Muñoz. "Si no formamos a los menores en este ámbito desde una perspectiva profesional y adaptada, los dejamos desvalidos".

Una de las páginas un cuadernillo de educación afectivo-sexual para alumnos de 6º de Primaria. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

"Estábamos acostumbrados a estos cuadernillos"

La retirada por parte del Ayuntamiento de Sevilla de estos cuadernillos llega "después de años trabajando con ellos", tal como afirma un docente de un colegio público de la capital andaluza. "Estábamos acostumbrados a estas herramientas, siempre las solicitábamos a la Delegación. No había ningún programa gratuito como este, así que eran muy bien recibidos curso tras curso", cuenta este maestro.

Desde la Delegación de Promoción de la Salud, encargada de elaborar y enviar estos libretos a las escuelas de la ciudad, defienden que "se están actualizando los contenidos para Infantil y Primaria". "Para ello se está conformando un grupo de profesionales de diferentes ámbitos científicos y de la educación (Universidad, etctéra), además de los profesionales propios", apuntan desde el departamento dirigido por Silvia Pozo.

Desde el Ayuntamiento defienden que "se están actualizando los contenidos de los cuadernillos"

Una justificación que no comparten padres como David Asensio, tesorero del AMPA Altozano, del CEIP San Jacinto: "No entendemos la excusa de eliminar estos recursos porque se van a evaluar. Salvo que la información fuera totalmente errónea, se debería mantener la que ha habido hasta ahora y luego publicar la versión actualizada". "Me parece una barbaridad que se hayan eliminado estos cuadernillos sin ofrecer ninguna alternativa. El Ayuntamiento debería explicar el motivo de su retirada", señala Asensio.

"Es un derecho educativo de nuestros niños"

"Queremos recordar a las administraciones, y en concreto al Ayuntamiento de Sevilla, que el derecho a una educación afectivo sexual está reconocido y garantizado por la propia ley", declara al hilo de la retirada Rocío Bejinez, portavoz de la confederación andaluza de AMPA (Codapa). "La normativa establece que la educación afectivo sexual adaptada al nivel madurativo y la prevención de la violencia de género es parte del sistema educativo".

"Estamos hablando de un derecho reconocido y garantizado que tienen nuestras hijas y nuestros hijos, no solo recogido en la Ley Orgánica de Educación sino también en la propia legislación andaluza", insiste Bejinez. "En ese sentido, no vamos a abrir puertas a debates que consideramos que tienen que estar ya más que superados. Esto no es una cuestión de posicionamientos políticos, de intereses familiares o de comunidades educativas: se trata de garantizar y cumplir con la legislación", señala la portavoz de Codapa.

Para profesionales del sector como Cristina Muñoz, la sexualidad es un área del ser humano "que parece que no existe, pero sí que existe, y hay que trabajarla y enseñarla". "No tiene sentido obviar a nivel educativo un ámbito tan importante como este", opina esta psicóloga especializada. Porque tal como recalca Muñoz, "la sexualidad no es una elección: directamente va con nosotros desde que nacemos".