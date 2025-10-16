Eurocaja Rural desembarca en Sevilla con un homenaje monumental al arte andaluz
La entidad inaugura su primera oficina en la capital hispalense con una lona inspirada en la azulejería tradicional que ocupa 500 metros cuadrados en el barrio de Los Remedios
Eurocaja Rural ha elegido el arte como carta de presentación en su llegada a Sevilla. La entidad financiera ha inaugurado su primera oficina en la ciudad, situada en la calle Virgen de Luján, 39, con una acción visual de gran formato que rinde homenaje a la identidad artística y artesanal andaluza: una lona monumental de 500 m² desplegada en el Edificio Grosso, en pleno corazón del barrio de Los Remedios.
Una bienvenida con acento sevillano
La pieza reproduce los motivos y colores de la azulejería tradicional, reinterpretados con un diseño contemporáneo que sitúa en el centro un corazón color albero, símbolo de luz, vida y tradición. Junto a él, el nombre de “Sevilla” y el lema “La banca que tú quieres a 60 metros” señalan, con creatividad y orgullo, la ubicación de la nueva sucursal.
Desde la entidad explican que esta intervención “es una declaración de intenciones”: “Queríamos mostrar desde el primer día nuestro respeto por la cultura local y nuestro deseo de formar parte de la vida de los barrios”, señalan desde Eurocaja Rural.
Una banca cercana, humana y digital
La apertura de esta oficina refuerza la apuesta de Eurocaja Rural por un modelo de banca cercana, humana y comprometida con las personas, empresas y autónomos sevillanos. La campaña de lanzamiento también ha tenido su eco en el entorno digital, bajo el eslogan “Cuando la ciudad es arte, la lona también debe serlo”, difundido en redes sociales junto a un vídeo que muestra la espectacularidad de la intervención.
Con esta nueva apertura, la entidad consolida su presencia en Andalucía y continúa expandiendo su red comercial, que ya supera las 495 oficinas en todo el país y cuenta con más de 500.000 clientes y 100.000 socios.
