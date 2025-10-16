Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Festival del Cacao vuelve a Sevilla: concursos, talleres, degustaciones para todos los públicos

Cerca de 40 profesionales de la repostería y la gastronomía pondrán en valor este ingrediente principal en las cocinas de todo el mundo

Onzas de chocolate

Onzas de chocolate / Daniel Niemann / AP

Susana Sorní

Con el descubrimiento de América, Hernán Cortés trajo del Nuevo Mundo un ingrediente que, cinco siglos después, sigue despertando pasiones. Se trata del cacao que conoció en la corte de Moctezuma y que hoy en día es un pilar básico de la gastronomía de todo el mundo.

Para reivindicar y poner en valor la figura del cacao, justo desde la ciudad que se convirtió en el epicentro del comercio con América, Sevilla celebra la segunda edición de Guadalcao, un evento que reúne a cerca de 40 profesionales de la repostería y la gastronomía, en el que buscarán puntos de encuentro en distintas actividades que incluyen ponencias y talleres a cargo de reconocidos chefs y reposteros, así como el Festival del Cacao para todos los públicos, con actividades para niños, catas y degustaciones.

La cita tendrá lugar el 18 y 19 de octubre, en el Espacio Exploraterra, junto a la Torre del Oro, donde se encontrarán algunos reposteros tan conocidos como Manu Jara, pionero del Tapeo dulce, que será quien inaugure el evento con la mesa titulada El valor del artesano, junto a Ricard Martínez, Fredric Gerdy, Laura Robel y "otro invitado especial".

Además de la rama profesional, de manera paralela se celebra el Festival del Cacao, para el que se ha preparado una amplia programación donde los asistentes pueden degustar o comprar diferentes tipos de chocolate, dulces y helados, en los diferentes expositores; asistir a talleres, catas, presentación de productos y degustaciones; disfrutar del Elixir de los Dioses en el Rincón del Chocolate y ser partícipes de las demostraciones y concursos.

Además, hay programados cuatro concursos dirigidos a pasteleros, reposteros, heladeros y chefs profesionales en los que se buscará el mejor bombón, helado, roscón de reyes y el uso del cacao en la cocina salada.

Desde la página web se pueden hacer las reservas y consultar toda la programación tanto para profesionales como para el público en general que quiera disfrutar de un fin de semana dulce, bañado en cacao.

