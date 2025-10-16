Joaquín Moeckel, abogado sevillano: "A veces hay que llegar a acuerdos, aunque sea un crimen execrable, para garantizar, al menos, una condena"

"A veces hay que llegar a acuerdos, aunque sea un crimen execrable, para garantizar, al menos, una condena". Así de tajante se ha mostrado el abogado sevillano Joaquín Moeckel sobre los motivos que pueden llevar a que la petición de una condena de prisión permanente revisable para un acusado acabe finalmente en una pena de apenas cuatro años de cárcel.

Una explicación que ha realizado durante su participación en el programa de Canal Sur 'Despierta Andalucía', en el que han tratado el caso de un hombre de Cádiz acusado del fallecimiento de su madre de 88 años por desnutrición extrema, que acabó teniendo apenas 33 kilos de peso, al no darle bebida, comida, cambiarle de postura o curar sus heridas. Unos hechos por los que el jurado popular le ha declarado culpable, a pesar de que la defensa pedía su absolución por asegurar que tenía las capacidades cognitivas mermadas. Mientras tanto la Fiscalía mantiene su petición de prisión permanente revisable.

Ante la diferencia de penas que reclama cada parte y las posibilidades que encierra esta situación, el experto sevillano ha explicado: "Será deseable la prisión permanente revisable porque lo que busca no es el castigo por el castigo. Cuando se castigan conductas es porque la sociedad quiere castigarlas, pero hay una serie de conductas que son tan graves, que la sociedad quiere que no quieren espaciadas temporalmente".

Joaquín Moeckel explica el caso de una madre que murió por falta de cuidados

Sobre la defensa del acusado, Moeckel ha explicado que su abogado afirma que su cliente no es "tan malo como lo están pintando" al ya haberse hecho cargo de su padre invidente "hasta el final de sus días" y de un hermano, pero que es "una persona incapaz". "Con el transcurso del juicio, se podría intentar llegar con la Fiscalía a un acuerdo y que la gente dijera '¿pero cómo podemos pasar de prisión permanente revisable a cuatro años de prisión por homicidio imprudente?'", ha continuado el experto.

Ante esta pregunta que se puede hacer la ciudadanía, el abogado ha señalado que la acusación se enfrentaba durante el juicio a que las pruebas periciales psicológicas del acusado certificaran que sí tiene sus capacidades cognitivas mermadas, lo que haría que no se consiguiese siquiera esos cuatro años de cárcel, sino incluso la absolución.

Las causas por las que las penas pueden variar, según el abogado sevillano

"¿Cómo puede llegarse a un pacto con un crimen tan execrable? Pues para que el Estado pueda garantizar que esta persona sea condenada en menos cantidad de años, pero por lo menos condenado, porque lo malo sería que saliera absuelto", ha señalado el profesional. Finalmente, el jurado popular ha determinado que el acusado es culpable de desatender las necesidades más básicas de su madre, como su alimentación, higiene y cuidados médicos, lo que le llevó a una desnutrición extrema que acabó con su vida.

Además, el jurado ha concluido que el hombre podía discernir perfectamente entre el bien y el mal y que estaba en plenas capacidades mentales, por lo que era consciente de sus hechos, de la situación de su madre y las consecuencias para su salud. Por ello, la defensa del culpable ha cambiado su petición de absolución a una pena de asesinato en grado medio con ocho años de prisión, mientras que la Fiscalía continúa reclamando prisión permanente revisable.