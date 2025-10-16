La Junta abrirá un expediente al colegio Irlandesas Loreto tras el suicidio de una alumna por no activar el protocolo antiacoso

La Consejería de Desarrollo Educativo y FP va a derivar a la Fiscalía toda la información sobre el suicidio de una niña de 14 años tras un presunto caso de acoso escolar en las Irlandesas Loreto, en Sevilla. Además, abrirá un expediente administrativo, con los consiguientes requerimientos, para depurar las posibles responsabilidades, una vez constatado que el centro educativo, aunque implementó una serie de medidas, no activó ni el protocolo de acoso ni el de conductas autolíticas, como así estaba obligado por la normativa vigente, informó la Junta.

Tras lo ocurrido, Inspección Educativa abrió de forma inmediata una investigación para recabar toda la información acerca del caso, recogiendo tanto los testimonios de la dirección de este centro privado-concertado, como el registro documental tanto de las comunicaciones como de las actuaciones que el centro puso en marcha, levantando acta y elevando informe de propuesta de medidas.

Desde el día de ayer, un equipo de expertos en bienestar emocional de la Delegación Territorial de Sevilla está interviniendo en el centro para prestar apoyo y orientación profesional en una situación tan difícil y complicada tanto para el alumnado como para los docentes, han informado tanto el centro como la Consejería.

Noticia en actualización