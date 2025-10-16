Estos son los plazos de la línea 3 de metro desde el Prado hasta Valme: las obras arrancarán a partir de 2028

La línea 3 de metro no recorrerá la mitad sur de la ciudad en 2030. Los trenes sí darán servicio desde Pino Montano hasta el Prado de San Sebastián, si se cumplen las previsiones de la Consejería de Fomento, pero no desde ese mismo punto céntrico de Sevilla hasta el Hospital Virgen de Valme. Hasta este miércoles la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento no han dado a conocer la conclusión del estudio informativo del tramo sur, que ya esboza el trazado provisional que será sometido a una larga y compleja tramitación. Precisamente todos estos pasos administrativos son los que obligarán a tener que esperar para comenzar las obras, según las fuentes del sector consultadas por este periódico, hasta finales de 2028.

La consejera, Rocío Díaz, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, informaron este miércoles sobre el trazado del tramo sur una vez estudiadas casi una treintena de alternativas. El metro discurrirá bajo tierra desde el Prado de San Sebastián hasta Los Bermejales y continuará en superficie por Bellavista y Palmas Altas dando servicio al Hospital de Valme y a la nueva Ciudad de la Justicia. Pero este paso, importantísimo para que pueda arrancar toda la tramitación, aún es un primer escalón de todos los que quedan por subir hasta la cima. Al haber concluido el estudio informativo que detalla por dónde pasarán los trenes, como Bellavista, Los Bermejales o Heliópolis, ahora comienza la fase de información pública.

"La línea 3 norte ya está en obra y va a estar en el 2030, pero es imposible que esta pueda estar finalizada en el 2030, es un paso más", valoró la consejera de Fomento, Rocío Díaz, sobre el tramo sur, rechazando en todo momento dar plazos estimados de cuándo podrá comenzar la obra y cuándo podrá estar en funcionamiento esta parte de la línea. Con el inicio del trámite de este miércoles para que salga a información pública el trazado queda aprobado provisionalmente y se abre un periodo de 30 días hábiles para que "cualquier ciudadano, institución o colectivo pueda alegar". Igualmente, se abrirán otros 30 días hábiles aproximadamente para que la Junta de Andalucía revise todas las alegaciones, por lo que esta fase se extenderá hasta enero de 2026 prácticamente.

Una vez estimadas o desestimadas las alegaciones, arranca el proceso para lograr la autorización ambiental unificada (DIA). Según la consejera, esta declaración puede tardar "aproximadamente un poco más de ocho meses" y a partir de ahí se actualizarán "las ampliaciones hechas en esta línea 3 sur". Por tanto, si se cumplen todos los plazos, este visto bueno ambiental podría llegar en agosto de 2026. En la DIA habrá que integrar los condicionantes que se estimen, desde arqueológicos hasta ambientales, para aprobar definitivamente el trazado.

Según las estimaciones de fuentes del sector consultadas, este nuevo paso durará hasta después del verano de 2026, cuando empezará la redacción del proyecto, que tomando como referencia otros similares se podría logar en unos cuatro meses. Es decir, hasta enero de 2027 aproximadamente. "Una vez que ya tengamos los proyectos constructivos actualizados, podremos licitar esa obra", proseguía Rocío Díaz. Entre que se aprueba técnicamente el proyecto y se prepara la licitación, se llegaría a otoño de 2027. Una vez se reciban y estudien las ofertas se adjudicarán las primeras obras, las del primer subtramo, y se firmará el contrato. Estas fuentes aseguran que una previsión realista es que el inicio de los trabajos pueda producirse un año después, en otoño de 2028.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, informa sobre el tramo sur de la línea 3 de metro de Sevilla / Junta de Andalucía

"La línea 3 sur llegaba hasta Bermejales y la hemos ampliado"

La consejera de Fomento califica el trazado como el que "da soluciones técnicas óptimas, consenso social y visión realista de futuro". Para ello, se ha trabajado en un proyecto que "antes llegaba hasta Los Bermejales y lo que hemos propuesto es que llegue hasta el Hospital de Valme". Esos estudios requieren un análisis de todo, un análisis económico, un análisis de demanda, análisis técnico y a partir de ahí, por eso sacamos a información pública este estudio", respondía cuando se le preguntaba por el hecho de que la redacción del estudio informativo fuese adjudicada en octubre de 2021 con un plazo de redacción de 24 meses, es decir, hasta octubre de 2023.

"Este es un paso más, un paso que hay que cumplir, que es obligatorio y no nos podemos saltar. En eso estamos trabajando actualmente", analizaba Rocío Díaz sobre el logro de tener ya un primer trazado, si bien paralelamente se trabaja para que la línea 3 norte esté en 2030. "Ese es el objetivo y estamos actualmente cumpliendo el plazo", añade, para lo cual el siguiente hito será licitar el cuarto subtramo de la mitad norte, el de la Ronda de Capuchinos.

La financiación del tramo sur no se considera un problema

Fuentes de la Junta de Andalucía transmiten seguridad por la consecución de fondos para financiar las obras, en la línea de lo declarado por Rocío Díaz. "Nosotros lo primero que hicimos fue actualizar la línea 3 Norte, buscar financiación y ponerla en marcha. Vamos a hacer lo mismo con la línea 3 Sur. En cuanto tengamos los proyectos completamente actualizados, vamos a buscar esa financiación necesaria para acometer esta obra", expuso la consejera.

"La buscaremos y la encontraremos, porque estamos aquí para trabajar y buscar soluciones y por supuesto para dar respuesta a una red necesaria en Sevilla como es la red completa de Metro que creo que los sevillanos llevan muchos años esperando", sentencia Díaz, paso que se dará cuando esté la autorización ambiental unificadada. Desde la Junta también trasladan la buena sintonía que existe con el Banco Europeo de Inversiones, con el que también se trabaja para la línea 2. Este tramo sur necesitará 700 millones de euros de inversión para que sea una realidad dentro de unos años y las obras inicien de aquí a 2028.