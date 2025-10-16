Las obras del nuevo barrio de Regimiento de Artillería se aceleran: las 1.000 VPO empezarán a construirse en 2026

El pasado mes de mayo arrancaron en Regimiento de Artillería, junto a Bermejales, las obras de una de las mayores promociones de vivienda pública asequible de la provincia de Sevilla. El Ministerio comenzó entonces los trabajos de urbanización de un terreno de 14,2 hectáreas con un presupuesto de 13,7 millones de euros que se prolongarían durante al menos dos años (hasta mayo de 2027). Pero, a partir de que hayan transcurrido quince meses, sería posible arrancar en paralelo los trabajos de construcción de los edificios. De momento, los plazos avanzan incluso mejor de lo previsto lo que abre las puertas a que durante 2026 se pueda licitar la construcción de los edificios e incluso comenzar la siguiente fase de las obras.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, recorrió durante este miércoles los suelos de este nuevo barrio de la ciudad, para comprobar la evolución de las obras, junto al subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, y el portavoz socialista, Antonio Muñoz. Hasta el momento, se ha avanzado en los trabajos previos a la demolición de los firmes existentes, así como otros elementos perimetrales o existentes que era necesario remover para proceder a la disposición de suelo. Asimismo, se han realizado los trabajos de limpieza y desbroce, de excavación de la explanación y de demolición de diferentes viales existentes en el ámbito. Todo ello con protección de la mayor parte del arbolado existente, de acuerdo con lo contemplado en el proyecto.

La ministra de Vivienda en el nuevo barrio de Regimiento de Artillería / Jose Manuel Vidal / EFE

Un proyecto de vivienda 100% pública

En los suelos en obras se levantarán 948 viviendas: 853 se destinarán al Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible (PVAA), y las restantes corresponden a una de las parcelas de cesión al Ayuntamiento. De esta forma se pretende revitalizar las más de 14 hectáreas que ocupaban hace años los cuarteles del Antiguo Regimiento de Artillería Daoiz y Velarde, situados junto a la SE-30 y la avenida de Jerez.

La previsión es que el antiguo edificio principal de los cuarteles se recupere para uso de servicios terciarios, adaptado a las necesidades de este nuevo barrio, "con el objetivo de convertirlo en un referente en el diseño", según explicó en su día el Ministerio. Este edificio, realizado por José Perez Reina en 1928, es un ejemplo de la arquitectura eclecticista sevillana, en la línea de Aníbal González.

Un segundo proyecto en Ranilla

A esta inversión se añade la anunciada esta misma semana por el Ministerio de Vivienda en el marco del plan de recuperación de suelos de titularidad del Ministerio del Interior que en su momento fueron prisiones.

En el caso de Sevilla, este plan se ha centrado en los terrenos de la antigua cárcel de Ranilla, transformados durante los últimos años en un parque, un centro cívico, una comisaría de Policía Local y un proyecto para adecuar el pabellón central como gran museo de memoria histórica.

El Ministerio de Vivienda tiene previsto construir 240 pisos públicos a precios asequibles en las dos parcelas que aún quedan sin un uso definido y que en estos momentos se usan como aparcamiento. Para ello, ha remitido un escrito al alcalde, José Luis Sanz, para que acelere la tramitación urbanística.