Del Prado a Valme: este será el recorrido subterráneo y en superficie del Metro a lo largo de 9 kilómetros y 12 estaciones

La línea 3 ya cuenta con recorrido en su tramo sur, desde el Prado de San Sebastián hasta el Hospital de Valme, aunque su aprobación definitiva llegará cuando se complete un complejo proceso administrativo que puede demorar el inicio de obras hasta 2028. Este miércoles la consejera de Fomento, Rocío Díaz, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, presentaron el estudio informativo con el que se ha elegido una de la casi treintena de propuestas barajadas para dar servicio a la mitad sur de la ciudad.

La solución escogida contempla un trazado de 9 kilómetros que será soterrado por la avenida de la Palmera hasta Bermejales, para posteriormente cruzar en superficie la SE-30 y llegar hasta el hospital de Valme por el bulevar de Bellavista. Esto supone no tener parada en Cortijo de Cuarto o no tener ampliación hasta Dos Hermanas, cuestiones que ya se abordarán más adelante.

Para Rocío Díaz, es la alternativa "que concita más consenso y la que mejor se adapta a las necesidades actuales de la ciudad". Por su parte, José Luis Sanz, destacó que es un "proyecto que va a cambiar la vida de los vecinos de zonas como Los Bermejales, Palmas Altas, Jardines de Hércules o Bellavista", y recoge "aportaciones del Ayuntamiento de Sevilla y de los propios vecinos del Distrito Bellavista".

El trazado del tramo sur de la línea 3

La alternativa elegida tiene concretamente una longitud de 9,3 kilómetros. Comenzará en el Prado de San Sebastián, estación en la que termina el tramo norte y que conectará además con la línea 1 o el tranvía. Después recorrerá la avenida de la Borbolla, girará por la avenida de la Guardia Civil y avanzará hacia el sur por la avenida de la Palmera y la avenida de Jerez hasta adentrarse en Los Bermejales por la avenida de Alemania y la avenida Paseo de Europa. Hasta este punto, todo será en subterráneo.

A continuación, se supera, ya en superficie, la SE-30 y el ramal del ferrocarril del Puerto en viaducto para alcanzar la Ciudad de la Justicia y el nuevo desarrollo de Palmas Altas. Posteriormente, el trazado bordeará Palmas Altas por su límite occidental, discurriendo en paralelo a la autovía A-4. Seguidamente se insertará en la calle Jardines de la Alhambra primero y en la de la avenida de Bellavista después hasta alcanzar finalmente la estación de Hospital de Valme, el último punto del recorrido.

Las 12 estaciones del tramo sur

A lo largo de este recorrido en subterráneo y en superficie, los trenes harán parada en 12 estaciones. Concretamente, la primera de ellas estará en La Borbolla, entre las calles Porvenir y Felipe II. Una vez en la avenida de La Palmera, habrá tres. La primera estará en Bueno Monreal, la segunda junto al Hospital Virgen del Rocío y la tercera en la glorieta Plus Ultra al lado del estadio Benito Villamarín.

Aún en el tramo soterrado, habrá una estación en la avenida de Jerez y otra en Los Bermejales, junto a la avenida de Alemania. Ya en superficie, la séptima estación estará en la Ciudad de la Justicia y la octava en el barrio de Palmas Altas. La novena se situará en la calle Jardines de la Alhambra, que se considera la más cercana al futuro desarrollo urbanístico de Cortijo del Cuarto, por donde finalmente no pasará.

Por último, ya en Bellavista, primero parará en los alrededores de la Glorieta Presos de los Merinales y los Jardines de Hércules. Después se detendrá en pleno bulevar de Bellavista, y por último, la duodécima, será la del Hospital de Valme.

Queda por ver si en el futuro el tramo sur tendrá una extensión hasta Dos Hermanas. De momento, no está incluido el recorrido por el Megapark y el Polígono La Isla como había solicitado el Ayuntamiento de Dos Hermanas, aunque la consejera de Fomento, Rocío Díaz, no cierra la puerta a que acabe llegando hasta allí y es algo que se estudiará en la redacción del Plan de Transporte Metropolitano de Sevilla.