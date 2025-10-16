Sevilla está llena de belleza, patrimonio, cultura y, también, mitos y leyendas que se han convertido en legado inmaterial de la provincia y sus habitantes. Es lo que ocurre con un azulejo situado en la fachada de una conocida iglesia del Centro de Sevilla que es capaz de predecir los ciudadanos que se casarán y los que se mantendrán solteros de por vida.

Esta pintura que cada día consigue atraer la atención de los cientos de ciudadanos que pasan por sus inmediaciones en busca de su curioso significado y reto es el azulejo que representa a 'Las ánimas del Purgatorio', situado en el exterior de la Iglesia de San Pedro que, además de representar a Jesús, la Virgen María, San Juan Bautista, San Pedro con las llaves del Cielo o una serie de Papas, obispos y monjes, tiene un invitado sorpresa difícil de encontrar para la mayoría de sus observadores.

Esto se debe a que el artista que creó esta imagen, Juan Oliver, dejó su particular firma en esta composición, como hace con el resto de sus obras: un pequeño jilguero escondido en las volutas de su decoración. Tal y como reza la leyenda, quien encuentre este pequeño pájaro, rece a "las ánimas" y deje un donativo en la ranura instalada para tal efecto contraerá matrimonio pronto.

El jilguero de Sevilla que predice si su observador se casará

Así lo señala el cartel que acompaña a esta creación artística, que asegura: "Soy de la Sacramental. El artista me pintó y puso aquí un pajarito -que es su forma de firmar- oculto en un rinconcito. Todo aquel que lo encontró, dio su limosna al pasar y a las Ánimas rezó, si se quería casar siempre y pronto lo logró".

Sevilla tiene el único azulejo del mundo que predice las bodas: una joya escondida a simple vista en pleno Centro / Sevilla Secreta

De ese modo, es común ver a sevillanos y visitantes afanados en la búsqueda de este pequeño pájaro para intentar convencer a la fortuna y propiciar un matrimonio en brevedad. Así, este azulejo que fue pintado en el año 1960 y bendecido el 1 de agosto del mismo año ha conseguido despertar la sorpresa y esperanzas de los viandantes, así como el rechazo de quienes prefieren mantenerse en la soltería sin tentar a la suerte.