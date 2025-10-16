Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La VIII Feria del Aperitivo y la Cerveza Artesanal vuelve al Patio de la Diputación de Sevilla

En total, 37 empresas expositoras participarán en esta muestra gastronómica, donde además de degustar los productos, será posible adquirirlos directamente de los productores

Cartel de la Feria de la Cerveza

Cartel de la Feria de la Cerveza / El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

El sabor más auténtico de la provincia de Sevilla regresa este mes de octubre al Patio de la Diputación con la VIII Feria del Aperitivo y la Cerveza Artesanal, una cita que reunirá los días 18 y 19 de octubre de 2025 a productores locales y amantes de la buena mesa.

La feria forma parte del programa Muestra de la Provincia, los Pueblos en el Corazón de Sevilla, una iniciativa que busca poner en valor los productos gastronómicos y el talento empresarial de los municipios sevillanos.

En esta edición, el evento girará en torno a dos grandes protagonistas: la cerveza artesanal y el aperitivo, en todas sus formas, sabores y texturas. Los visitantes podrán disfrutar de una amplia oferta que incluye quesos, embutidos, aceitunas, chocolates, frutos secos y patatas fritas, entre otros productos elaborados en la provincia.

En total, 37 empresas expositoras participarán en esta muestra gastronómica, donde además de degustar los productos, será posible adquirirlos directamente de los productores.

VIII Feria del Aperitivo y la Cerveza Artesanal

Lugar: Patio de la Diputación de Sevilla (Av. de Menéndez Pelayo, 32).

Entrada: Gratuita.

Horario:

  • Sábado 18: de 11:00 a 20:00 horas (ininterrumpido).
  • Domingo 19: de 11:00 a 18:00 horas (ininterrumpido).

La feria recupera también su escenario central, que servirá como espacio para actividades complementarias, actuaciones y presentaciones a lo largo del fin de semana, convirtiendo el evento en un punto de encuentro entre cultura, gastronomía y ocio.

