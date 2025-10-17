El auditorio Rocío Jurado contará con un servicio de seguridad permanente tras sufrir varios incendios

Un incendio a finales de diciembre de 2024 dejó el auditorio Rocío Jurado bastante dañado. Y no fue el único: el pasado mes de septiembre se llegaron a propagar las llamas por los alrededores en hasta tres ocasiones diferentes. Todos ellos "clarísimamente intencionados", según aclaró recientemente el propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. Para evitar más incidentes de este tipo, el Ayuntamiento ha anunciado este viernes que implementará en 2026 "un sistema de seguridad permanente en este espacio".

"Con esta medida garantizamos que el recinto cuente con una seguridad continua durante todo el año tanto en los accesos, como en las zonas interiores y aparcamientos", ha detallado el delegado Juan Bueno tras la última Junta de Gobierno local, que ha dado el visto bueno a la contratación de este servicio. "Con un presupuesto de más de 212.000 euros, se podrá mantener la protección y el control del auditorio sin interrupciones".

De esta forma, el Consistorio "adelanta la planificación para que el servicio esté operativo desde el primer día del próximo ejercicio", ha señalado el propio Bueno en rueda de prensa. Todo para evitar que se produzcan más episodios como los registrados en los últimos meses en este enclave de la Cartuja, uno de los símbolos de la Exposición Universal de 1992.

"Alguien tiene mucho interés en que este espacio emblemático desaparezca, pero no lo va a conseguir", aseguró el alcalde de la capital andaluza en #ElCorreoPregunta celebrado el pasado septiembre. Mientras tanto, sigue en marcha la intención de que una empresa privada se haga cargo de su gestión. Según informó Sanz, la idea es que esté en licitación antes de finales de 2025, y ya hay tres ofertas sobre la mesa que se tienen que estudiar. "Es la primera vez que hay tres ofertas para hacer una inversión muy importante", reconoció el edil popular.