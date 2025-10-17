Tijeretazo en ayudas a países pobres, oficina antiaborto y sin exhumaciones: los guiños del PP a Vox en Sevilla

Vox ya avisó el pasado agosto: "En 2025 no pudimos meter mano a muchas partidas de cooperación al desarrollo porque eran contratos bianuales. Eso lo tenemos en cuenta para 2026". Una advertencia atendida por el PP, que antes incluso de oír las propuestas de la formación de extrema derecha ha recortado en casi 600.000 euros las ayudas a países pobres en el proyecto de Presupuestos de Sevilla para el año que viene. Y no es el único guiño al partido de Abascal en las próximas cuentas: también mantiene la oficina antiaborto y no reserva dinero para la exhumación de la fosa Monumento.

De dos millones de euros a 1,4. Así se reduce la inversión total en cooperación al desarrollo en el Ayuntamiento de Sevilla, tal como refleja el borrador que ha entregado este jueves el Gobierno de José Luis Sanz a la oposición. En concreto, la intención del Partido Popular es que se rebaje el importe en 579.548,07 euros. Si finalmente se aprueban estos presupuestos para 2026, el tijeretazo en este ámbito estaría cercano al 30%.

Uno de los principales recortes en cooperación está en las transferencias de capital al exterior. Según el proyecto elaborado por el PP de la capital andaluza, esta partida pasa de 652.000 a 343.000 euros. Y el segundo está en "otros trabajos realizados por otras empresas", que según la memoria de las cuentas de 2025 era para "actuaciones de formación, sensibilización y difusión, así como para la participación del Ayuntamiento en el IV Foro Mundial de Desarrollo Económico Local".

La continuidad de la oficina antiaborto

La Oficina de Ayuda a la Mujer Embarazada surgió del pacto entre PP y Vox para sacar adelante los Presupuestos de 2025. Tras el acuerdo, esta agencia municipal se abrió al público el pasado 12 de mayo entre las críticas de hasta 22 colectivos del Consejo Municipal de la Mujer (CMM), que denunciaron que la puesta en marcha de este organismo con dinero público era "una vergüenza y un insulto".

A pesar de los reproches, no parece que su cierre esté cerca: el equipo de Sanz ha destinado para 2026 la misma cantidad que invirtió este año, 165.000 euros. De ese importe, 100.000 están consignados a un "programa de bonos por nacimiento", 15.000 a un convenio con la asociación Provida y los restantes 50.000 euros, al propio funcionamiento de esta agencia antiaborto. La encargada de gestionar todo este dinero seguirá siendo la directora de este centro, María Pastor, excandidata de Vox en varias elecciones anteriores.

Dirigentes de PP y Vox durante la presentación de la Oficina de Atención a la Maternidad. / Vox

Ni un euro para la fosa Monumento

Dentro del borrador presentado este jueves no aparece ninguna partida para la exhumación de la fosa Monumento, donde están enterradas 2.600 víctimas del franquismo. El pasado mes de junio, las cuatro administraciones -nacional, autonómica, provincial y local- firmaron un protocolo para sellar su intención de abrirla, aunque sin compromiso económico alguno. El objetivo es que cada una financie un 25%, pero el Ayuntamiento de momento no ha previsto esta aportación.

"Cuando se sepa cuándo y qué hay que aportar, se hará la correspondiente modificación presupuestaria", han defendido desde el Consistorio en ocasiones anteriores. Sin embargo, el presidente de la Diputación, Javier Fernández, ve esta posición como un "sinsentido": "Hace falta que el Ayuntamiento active el proyecto para que podamos transferirle los 500.000 euros que debemos poner cada uno y que tenemos ya preparados", manifestó Fernández la pasada semana en #ElCorreoPregunta.

Por el momento, la inversión contemplada por el PP está aún muy lejos de la referida por el presidente de la Diputación. En el borrador de las cuentas solo consta una partida de 6.000 euros en memoria histórica, de los que 5.500 van a "otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales". Por poner esta cifra en contexto: en los Presupuestos municipales de 2022, con el socialista Antonio Muñoz al frente, se consignaron 475.000 euros. Y en los de 2023, el mismo importe.

Mármol junto a la fosa Monumento en homenaje a "los valedores de la legalidad republicana asesinados en Sevilla". / EL CORREO

Partidas para sindicatos y colectivo LGTBI

Pero no son todo recortes. A nivel social, los presupuestos diseñados para el año que viene mantienen los 135.000 euros para una subvención de libre concurrencia para el colectivo LGTBI. Así como los 40.000 para la Asociación de Transexuales de Andalucía-Silvia Rivera o los 90.000 dentro del plan integral para la comunidad gitana. También los 115.000 del programa contra la prostitución y los 50.000 euros del plan municipal de drogodependencia.

Incluso organizaciones que salieron perjudicadas en el anterior pacto entre PP y Vox, como UGT y Comisiones Obreras, tienen hueco en el proyecto para 2026. En concreto, estos dos sindicatos tienen reservados 21.500 euros cada uno para un convenio en el marco de la calidad de empleo. Una cantidad superior a la que les retiraron a ambas entidades en las cuentas de 2025, de las que desaparecieron 30.000 euros en total para financiar planes de igualdad.