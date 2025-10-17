El Ayuntamiento de Sevilla paraliza la subida de la tasa de basura por falta de acuerdo con la oposición

El Ayuntamiento de Sevilla ha paralizado la subida de la tasa de basuras para 2026 ante la falta de acuerdo con la oposición. Sí que se ha aprobado en Junta de Gobierno local el resto de medidas de las ordenanzas fiscales, como la bajada del 1% en el IBI o las bonificaciones en el ICIO, aunque el incremento por la recogida de residuos se ha dejado sobre la mesa por el momento. "Vamos a seguir negociando con todos los grupos para llegar a ese acuerdo necesario para la aplicación de una ley estatal", ha apuntado este viernes el portavoz del Ejecutivo municipal, Juan Bueno.

"Tanto en Junta de Gobierno como en la Comisión de Hacienda hemos procedido a la retirada de la tasa de basura", ha explicado el propio Bueno en rueda de prensa. "Hemos negociado con todas las formaciones aplicar esta ley y repercutírsela a todos los ciudadanos, que es lo que dice la normativa que tenemos que hacer. Hemos tenido algunos acercamientos pero sin llegar a acuerdos, con lo cual el punto estaba abocado a que no se votara a favor".

"De esta forma, seguimos con la necesidad legal de tener que implantar esta tasa de residuos. Y el hecho de que se deje sobre la mesa significa seguir negociando con todos los grupos políticos y ver las diferentes alternativas que puedan proponernos", ha detallado el también delegado de Hacienda. "La intención es sellar un pacto antes del 1 de enero de 2026. La imposición es que debemos implantarla, y como no hemos alcanzado el consenso, vamos a intentarlo de nuevo con el resto de formaciones".