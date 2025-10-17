Sucesos
Detenido en Sevilla un fugitivo con una orden de la Interpol por delitos cometidos en Perú
Buscado por las Autoridades Judiciales de Lima, por su presunta implicación en los delitos de robo con violencia agravado por el uso de una réplica de un arma de fuego y tráfico de drogas
La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un fugitivo que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención y una notificación roja de Interpol, y que estaba siendo buscado por las Autoridades de Lima (Perú).
En un comunicado, la Policía ha informado de que el ahora detenido era buscado por delitos de robo con violencia agravado por el uso de una réplica de un arma de fuego y tráfico de drogas, en una investigación que comenzó en agosto pasado, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que le constaba en vigor una notificación roja de Interpol emitida por las autoridades de Lima.
Por este motivo, se realizaron gestiones con el objetivo de ubicar su posible entorno social y familiar, con el fin de comprobar si el fugitivo se encontraba residiendo y trabajando en España.
La intervención se realizó en Sevilla
Las pesquisas revelaron que vivía en Sevilla, por lo que se estableció un dispositivo policial en torno a su 'zona de confort', finalizando con su localización y detención.
La intervención se enmarca en los dispositivos habituales de localización de personas reclamadas por la justicia y pone de manifiesto la eficacia de la cooperación internacional.
La notificación roja emitida por Interpol solicita a las fuerzas policiales de todo el mundo localizar y detener provisionalmente a una persona mientras se resuelve su extradición o una medida judicial equivalente.
Tras su arresto, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, órgano competente para decidir sobre su entrega a las autoridades reclamantes.
- Robert Ámsterdam, el abogado americano que amenaza a Hacienda: 'No soy un héroe, pero me indigna la injusticia
- Peatonalizaciones, pabellones y zonas verdes: 100 millones de fondos europeos transformarán la provincia de Sevilla
- El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se construye en La Cartuja: tendrá más de 400 investigadores a partir de 2027
- Yeguada Torreluna pone a la venta toda su ganadería y anuncia su retirada de los concursos
- Vueling conecta Sevilla con los principales mercados navideños de Europa desde 21€ por vuelo
- Así serán los nuevos cines 'premium' de Los Arcos
- Ocho exposiciones gratuitas que no te puedes perder esta semana en Sevilla
- Qué queda de la emblemática calle Feria con la llegada del turismo: 'Ha cambiado mucho pero mantiene su esencia