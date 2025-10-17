Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido en Sevilla un fugitivo con una orden de la Interpol por delitos cometidos en Perú

Buscado por las Autoridades Judiciales de Lima, por su presunta implicación en los delitos de robo con violencia agravado por el uso de una réplica de un arma de fuego y tráfico de drogas

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un fugitivo que tenía en vigor una Orden Internacional de Detención y una notificación roja de Interpol, y que estaba siendo buscado por las Autoridades de Lima (Perú).

En un comunicado, la Policía ha informado de que el ahora detenido era buscado por delitos de robo con violencia agravado por el uso de una réplica de un arma de fuego y tráfico de drogas, en una investigación que comenzó en agosto pasado, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que le constaba en vigor una notificación roja de Interpol emitida por las autoridades de Lima.

Por este motivo, se realizaron gestiones con el objetivo de ubicar su posible entorno social y familiar, con el fin de comprobar si el fugitivo se encontraba residiendo y trabajando en España.

La intervención se realizó en Sevilla

Las pesquisas revelaron que vivía en Sevilla, por lo que se estableció un dispositivo policial en torno a su 'zona de confort', finalizando con su localización y detención.

La intervención se enmarca en los dispositivos habituales de localización de personas reclamadas por la justicia y pone de manifiesto la eficacia de la cooperación internacional.

La notificación roja emitida por Interpol solicita a las fuerzas policiales de todo el mundo localizar y detener provisionalmente a una persona mientras se resuelve su extradición o una medida judicial equivalente.

Tras su arresto, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, órgano competente para decidir sobre su entrega a las autoridades reclamantes.

