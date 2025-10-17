Emvisesa busca comprador para las VPO de Palmas Altas que siguen libres 8 meses después de salir a la venta

La promoción de vivienda protegida de Emvisesa en el barrio de Palmas Altas tiene varias viviendas disponibles en el Residencial Puerta de la Carne. Tras ocho meses después de que se realizara el sorteo, la empresa municipal aún no ha encontrado comprador en algunos pisos y ha habilitado un nuevo proceso para los interesados.

Para ello, la empresa pública ha remitido un correo electrónico a 9.000 personas que, en su momento, se inscribieron en el sorteo celebrado el pasado 12 de febrero de 2025. En este mensaje se notifica la disponibilidad de las viviendas y se habilita un plazo extraordinario que finalizará el viernes 24 de octubre de 2025 a las 14:00 horas.

Cada persona interesada podrá confirmar su interés en continuar en el proceso de adjudicación a través del formulario incluido en el propio correo electrónico. En caso de no cumplimentar y enviar el formulario dentro del plazo establecido, se entenderá que la persona renuncia a la posibilidad de acceder a una de las viviendas, y se procederá a anular su participación en la convocatoria.

El sorteo se realizó en el mes de febrero

Según la notificación enviada por Emvisesa, consultada por El Correo de Andalucía, las viviendas, que aún no tienen comprador, se han ofertado al cupo general, jóvenes menores de 40 años; y los cupos especiales de viviendas adaptadas y víctimas de violencia de género.

Cabe recorda que Emvisesa realizó el sorteo de las 137 VPO del Residencial Puerta Carne ubicada en el barrio de Palmas Altas, cuya primera piedra se colocó el pasado mes de febrero. En esa fecha se abrió la convocatoria para que las personas inscritas en el registro de demandantes pudieran participar en el sorteo. El sorteo se celebró el pasado 12 de febrero con más de 9.000 solicitudes válidas. Ocho meses después aún quedan viviendas libres.

135 pisos en Palmas Altas

“Residencial Puerta de la Carne“ es una exclusiva promoción de 137 viviendas protegidas en régimen de venta, diseñada para ofrecer calidad y estilo de vida únicos en el corazón de Palmas Altas, Sevilla. Cada vivienda incluye plaza de garaje y trastero, con accesibilidad completa en todas las instalaciones.

El proyecto cuenta con 95 viviendas de tres dormitorios, seis de ellas adaptadas para personas con discapacidad, y 42 de dos dormitorios. La superficie total útil calificable de las viviendas oscila entre 57 y 90 metros cuadrados.

Existen 17 tipologías de vivienda a elegir entre diferentes programas según número de dormitorios, superficies, orientaciones, disposición, etc. Los precios de las viviendas, incluyendo garaje y trastero oscilan entre 184.123 y 270.107 euros (IVA no incluido).