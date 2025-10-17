Un hostelero de Sevilla estalla tras las malas críticas de un conocido 'influencer' de comida: "Ha subido el vídeo con inquina"

Las redes sociales se han llenado en los últimos años de vídeos de creadores de contenido gastronómico que recorren todo tipo de bares y restaurantes de la geografía nacional probando y comentando la calidad de sus productos. Unas publicaciones que han conseguido tener tal alcance que pueden tanto encumbrar a sus dueños a lo más alto del panorama culinario como hundirlos y reducir su clientela por una mala crítica. Una situación a la que se ha enfrentado un restaurante de Sevilla que ha recibido las críticas de un reconocido 'influencer' en un vídeo que los dueños aseguran que se ha hecho con "inquina".

Todo comenzó cuando el creador de contenido 'Comiendo con Pablo' acudió a una hamburguesería de la capital hispalense tras la llamada de su dueño para que realizara un vídeo probando sus creaciones. Un encuentro que arrancó de forma negativa, ante los comentarios del creador de contenido sobre la decoración e imagen del local: "Es un bar muy cutre con las mesas de Pepsi, no hay donde secarte las manos en el baño, el pestiño no funciona y el baño de hombres está estropeado. Por dentro, salvo por algún detalle, no parece una hamburguesería".

Las críticas de un creador de contenido a esta hamburguesería de Sevilla capital

Tras esto, le entregaron diversas hamburguesas para que las degustara. "Se les ha ido un poco de punto y me da mucha rabia, y se nota porque tienes que hacer fuerza a la hora de masticar y me gusta más que sea pura mantequilla", señalaba sobre una de estas creaciones. "Esta carne ni de coña la bolean ellos. Está buena, pero el pan de abajo se queda seco, la carne está un poco dura, el pulled pork un poco frío. No la disfruto", afirmaba de otra.

Después de probar diversos productos de su carta, el creador de contenido ha acabado diciendo a su dueño: "No puedo hacer un vídeo, no está a la altura la hamburguesería". "Creo que el local pone cariño e ilusión, pero faltan acciones que respalden el discurso que se me contó antes de ir al local", ha señalado el creador de contenido.

Además, ha indicado: "Pese al incidente, creo que el restaurante puede ganarse un hueco en el copado panorama hamburguesero sevillano si hace cambios". Y ha añadido: "Lamento que no salga conforme, pero mi tarea es contar las cosas como son, tanto lo bueno como lo malo".

La respuesta del restaurante de Sevilla a las críticas del 'influencer' gastronómico

Ante estas palabras, desde el negocio han querido mostrar su perspectiva del asunto y agradecer a los clientes que confían en ellos y continúan visitándoles a pesar de las palabras del creador de contenido: "Somos un bar de barrio de una familia humilde que quiso invertir y emprender con un presupuesto muy limitado".

"Le pedimos que no pusiese ese vídeo porque podía perjudicar la imagen del negocio, y en ningún momento de dije de no pagar. Le dije que le pagaba el editor y los gastos del transporte e, incluso, le llegaba a pagar mil euros, pero él ha querido subir el vídeo con inquina", ha recalcado el dueño.

Además, ha afirmado que las instalaciones que no estaban disponibles durante la visita del creador de contenido se debía a las obras que estaban realizando para mejorar el local, ya que "literalmente abrí para que él pudiese venir al negocio". "Me da mucha pena que haya subido el vídeo", ha señalado el joven.

De igual modo, ha recalcado que este negocio se ha abierto con mucho esfuerzo y ganas, por lo que ha agradecido la ayuda y apoyo que está recibiendo de la ciudadanía y les ha animado a probar sus creaciones culinarias: "Espero que vengáis y probéis las hamburguesas, porque yo creo que no os van a decepcionar. Somos un bar de barrio, pero aspiramos fuerte".