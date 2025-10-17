Acoso escolar
Isaac Villar, tío de Sandra: "El colegio en ningún momento se ha puesto en contacto con nosotros"
La familia de Sandra reclama justicia y denuncia la inacción de la dirección el centro educativo después de que hace más de un año trasladaran los episodios de acoso que sufría esta adolescente, que este martes se arrojó al vacío desde su vivienda
"No se le puede pasar por la cabeza a uno que esto ocurra. No somos conscientes y estoy completamente destrozado". Son las primeras palabras que ha trasladado a los medios Isaac Villar, tío de Sandra Peña, la niña que se suicidó este pasado martes en el barrio sevillano de San Carlos, tras sufrir acoso escolar en el centro privado-concertado Irlandesas Loreto. "El colegio en ningún momento se ha puesto en contacto con nosotros, ni antes cuando denunciamos el acoso", ha denunciado el familiar de la joven, todavía en shock y tratando de "asimilar lo que ha ocurrido".
La familia "denunció en el centro escolar la situación, acompañado de un informe psicológico porque la niña estaba recibiendo ayudas psicológica". La respuesta por parte del Loreto fue nula: "El único contacto con la dirección del centro fue la reunión que hubo fue en el momento de presentar la denuncia, cuando se comunicó la primera vez y ahora justo antes del inicio del curso". "Lo único que hizo el centro fue cambiarla de clase", ha explicado a los medios el tío de la joven. Más allá de eso, "no se ha tomado ninguna medida por parte del centro, ni se han puesto en contacto con la familia".
Desde el año 2011, en Andalucía está vigente una orden de la Consejería de Educación que establece el protocolo de actuación en supuestos casos de acoso escolar con hasta doce puntos de acción que debe acometer el centro ante este tipo de situaciones.
