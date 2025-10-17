Localizan en Constantina a un conductor que se grababa mientras conducía de manera temeraria

La Guardia Civil investiga a un vecino de Constantina, tras detectar un video difundido en redes sociales en el que el conductor se grababab mientras circulaba a más de 180 km/h, ha infiormado en Instituto Aramado en una nota de prensa.

La investigación comenzó por el análisis de la cuenta de la red social donde había sido publicado el video. Finalmente, la Guardia Civil logró identificar al presunto autor de los hechos, de 29 años de edad y residente en la localidad sevillana de Constantina, llegando a localizar al vehículo implicado.

Tras realizar la correspondiente inspección ocular, ha detallado la Benemérita, se confirmó tanto el modelo y la marca, además de otros indicios identificativos que corroboraban que se trataba del vehículo que aparece en las imágenes.

Una vez verificada la información por los investigadores, el implicado fue relacionado en calidad de investigado como presunto autor de un delito de conducción temeraria, dado el riesgo generado. Las diligencias instruidas fueron remitidas al Juzgado de Instrucción de Cazalla de la Sierra, junto con el video y capturas de pantallas como pruebas documentales.