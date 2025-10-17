Una media de 5.000 viajeros al día y "sin atascos": el Ayuntamiento defiende el uso del tranvibús en Sevilla Este

El tranvibús está cerca de cumplir el primer mes en funcionamiento y, según cifras del Gobierno local, ya transporta una media de 5.000 usuarios diarios en su recorrido entre Sevilla Este y Nervión. El delegado del distrito Este-Alcosa-Torreblanca, José Luis García, ha defendido en la Comisión de Control y Fiscalización de este viernes la implantación de esta línea TB1 y ha reconocido unos atascos iniciales que a su juicio "ya no se dan". Además, ha asegurado que es solo "un complemento" para la movilidad de estos vecinos porque la prioridad sigue siendo el proyecto de la línea 2 de metro.

La eficacia del tranvibús para mejorar la movilidad en Sevilla Este ha sido tema de debate en la sesión de este viernes, con preguntas de los grupos municipales de Vox y PSOE, aunque no estaba presente el concejal de Movilidad, Álvaro Pimentel, y ha sido José Luis García el que ha dado respuesta a las cuestiones. Este ha reconocido que "en las primeras semanas se dieron atascos" pero "ya no se dan" y "solo hay puntualmente los que se han producido toda la vida".

Concretamente, ha explicado el edil popular que se dan en "horas punta de salida" y desde que se puso en marcha el tranvibús "el tráfico se ha ido normalizando en Sevilla Este" y especialmente en los cruces importantes. También ha explicado que el carril reservado por el tranvibús no puede ser usado por otro autobús o taxis porque lleva incorporado un sistema de GPS específico para el BTR. "En estas semanas se ha transportado a miles de usuarios y lo seguirá haciendo de aquí en adelante", ha añadido.

García ha sacado pecho de que fue el PP el que adjudicó el contrato en 2023. "Ustedes presentaron el proyecto en 2018 y mintieron a los vecinos de Alcosa. Los años de retraso son culpa del PSOE", le ha respondido a los concejales socialistas.

Imagen de recurso del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús a su paso por Sevilla Este / María José López / Europa Press

PSOE y Vox coinciden en que ha provocado "un colapso"

Los dos grupos municipales, polos opuestos en la mayoría de asuntos, se han puesto de acuerdo en su análisis sobre el funcionamiento del tranvibús en este primer mes de servicio. Juan Tomás de Aragón, concejal socialista, se ha referido a "un nuevo episodio de improvisación" y "un ejemplo perfecto de mala gestión que puede cargarse una buena idea". Ha mencionado que el proyecto ha tenido un año de retraso, que no se hicieron las pruebas, que faltó un plan de movilidad y que se ha generado "un colapso de tráfico". También ha criticado la puesta en marcha coincidiendo con el inicio de curso escolar y la vuelta de las vacaciones.

Cristina Peláez, la portavoz de Vox, ha enumerado también que su implantación ha supuesto meses de obras, coste a las arcas, molestias vecinales, la reducción de carriles, "colapsos" y "ha empeorado la circulación". "No se puede considerar una política seria de movilidad porque no disuade del uso del coche. Y ya se ha anunciado una prolongación al centro sin ofrecer información clara", ha añadido.

"Lo que no es razonable es que un proyecto sin respaldo vecinal y técnico suficiente se convierta en el eje de movilidad. No estamos tan seguros de que hayan desaparecido los problemas de tráfico. Nos opusimos desde el primer momento porque no es un proyecto pedido por los vecinos y disuade del metro. Los vecinos temen que se olvide el metro", ha proseguido, reclamando al Gobierno de José Luis Sanz "que el caos circulatorio que se sigue produciendo cese, que no se centre la movilidad en esto, que se planifiquen las obras y que los vecinos del centro sean informados del futuro que les espera".

El inicio del tranvibús fue el pasado 29 de septiembre, de manera gratuita durante la primera semana. Aunque ya en los días previos, en la fase de pruebas, se empezaron a producir los problemas de tráfico, que obligaron al Ayuntamiento a realizar ajustes semafóricos y en las paradas de Tussam. El principal conflicto vino por la reducción de carriles para reservar uno para el tranvibús. El trayecto une la avenida Pero Mingo de Torreblanca con La Buhaira, en el barrio de Nervión, en algo más 42 minutos.