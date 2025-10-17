Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El misterio en las fachadas de Sevilla que nadie mira y Rancio te explica

En esta nueva entrega, el periodista sevillano recuerda los detalles de las viviendas antiguas

Mapa Rancio: Azulejos seguros contra incendio / Julio Muñoz Gijón @Rancio

El periodista sevillano Julio Muñoz “Rancio” vuelve con una nueva entrega de Mapa Rancio, la sección que cada viernes publica El Correo de Andalucía. En esta ocasión, da un paseo por las calles de Sevilla para desvelar un detalle que muchos han visto mil veces sin darse cuenta. “Seguro que has pasado por delante y no le has prestado atención”, comienza Rancio en su vídeo, mientras muestra varios ejemplos repartidos por la ciudad.

Se trata de los carteles con el rótulo “Asegurada de incendios” que aún permanecen en muchas fachadas de las viviendas del casco antiguo. El periodista explica que, antiguamente, solo las familias más adineradas podían pagar un seguro contra incendios, y que los bomberos acudían primero a las casas que mostraban esa placa.

En la actualidad, por suerte, todos los sevillanos cuentan con la ayuda del cuerpo de bomberos, pero Rancio recuerda que estos pequeños detalles siguen contando la historia escondida de Sevilla.

