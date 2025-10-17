Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Muere un albañil tras caer del tejado de una nave en Los Palacios

El suceso se ha producido en torno a las 13:30 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso y se desplazaron hasta el lugar, aunque solo pudieron certificar la muerte del operario

Archivo - Foto de archivo de ambulancias del 061 en Andalucía.

Archivo - Foto de archivo de ambulancias del 061 en Andalucía. / EMERGENCIAS 112 - Archivo

El Correo

Sevilla

Un albañil que trabajaba en una empresa de Los Palacios y Villafranca ha fallecido tras caer del techo de la nave en la que trabajaba, han informado a EFE Emergencias 112 y la Guardia Civil.

A las 13.30 horas se ha recibido un aviso que alertaba de la caída desde el techo de la nave en la Avenida Horcajo, hasta donde se han dirigido los servicios sanitarios, que solo han podido certificar la muerte del trabajador.

La Guardia Civil y la Policía Local se han personado en el lugar del suceso, así como la inspección de trabajo.

TEMAS

