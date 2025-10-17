Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cambio climático

Se relanza el proyecto eCitySevilla para convertir La Cartuja en un espacio 100% sostenible

Junta, Ayuntamiento, Sevilla TechPark y Endesa reafirman su compromiso para que el parque tecnológico se "adapte" al cambio climático

Frima de las entidades. / eCitySevilla

El Correo

Sevilla

Energía renovable, electricidad digital o puntos de recarga de vehículos eléctricos. Desde 2019, el Sevilla TechPark, en La Cartuja, es un laboratorio urbano para experimentar con soluciones que mejoren la calidad de vida. Ahora las consejerías de Universidad e Industria, el Ayuntamiento, Sevilla TechPark y Endesa han firmado la renovación del protocolo general de actuación para impulsar la iniciativa eCitySevilla, reafirmando así su compromiso con la transformación de este parque en un ecosistema sostenible.

El nuevo protocolo refuerza el compromiso con la creación de un entorno urbano que sea más saludable, inclusivo y resiliente, alineado con los principios de la Nueva Bauhaus Europea. Este movimiento, que combina diseño, sostenibilidad e innovación, inspira la transformación de Sevilla TechPark en un espacio que no solo sea eficiente y tecnológico, sino también funcional y respetuoso con el medio ambiente. Todo basado en la eficiencia energética, la innovación, la movilidad sostenible y la recuperación de los espacios.

Si hasta ahora los esfuerzos de las entidades firmantes se centraban en la "mitigación" contra el cambio climático, ahora, los nuevos proyectos irán encaminados a la "adaptación" al mismo. Para conseguirlo, se debe construir un ecosistema urbano que mejore la vida de las personas, integrando edificios energéticamente eficientes, espacios públicos verdes, movilidad sostenible y plataformas digitales que faciliten la participación ciudadana y la gestión inteligente de los servicios.

Recursos energéticos

Para alcanzar los objetivos planteados, el protocolo apuesta por actuaciones para fomentar la movilidad sostenible dentro del Parque, basada en modelos de peatonalización, vehículos descarbonizados, compartidos y autónomos. Se contribuirá, además, al desarrollo de una plataforma de gestión inteligente de todos los recursos y servicios del Parque, basada en esquemas de datos abiertos, sensorización y modelos digitales de transferencia y gestión distribuida.

A través de eCitySevilla se promoverán, igualmente, iniciativas encaminadas a la adaptación al cambio climático y de economía circular en el entorno de Sevilla TechPark, cubriendo aspectos de gestión de los recursos energéticos, hídricos y de residuos. De acuerdo con el nuevo protocolo de actuación, se fomentará el ecosistema innovador de Sevilla TechPark, buscando una participación abierta y colaborativa con el objetivo de alcanzar un entorno descarbonizado, sostenible y energéticamente autosuficiente

Los avances en sostenibilidad son ya una realidad en La Cartuja. Durante este tiempo se ha conseguido que el 75% de la energía consumida por empresas de Sevilla TechPark sea de origen renovable, se ha digitalizado la totalidad la red eléctrica de Sevilla TechPark y se ha desarrollado un gemelo digital, se ha establecido uno de los primeros edificios de consumo casi nulo, se ha impulsado la primera comunidad energética local y se han creado 67 puntos recarga de vehículos eléctricos.

Además, en el marco de eCitySevilla, Sevilla TechPark está promoviendo la ejecución de un conjunto de actuaciones con alto grado de innovación a través de licitaciones de Compra Pública de Innovación (CPI), lo que consolida al recinto tecnológico como verdadero laboratorio urbano. Serán 12 líneas de actuación, que conllevarán una inversión por parte de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de 19,8 millones de euros, y que se activarán progresivamente durante los próximos años.

